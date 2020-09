Amazon al fin ha presentado en sociedad ‘Sound of Metal’ al lanzar el tráiler del aclamado debut tras las cámaras de Darius Marder, co-guionista de ‘Cruce de caminos’, cinta dirigida por Derek Ciafrance. Curiosamente, la idea de la que parte la película que nos ocupa parte de una idea conjunta de Marder y Ciafrance.

‘Sound of Metal’ cuenta la historia de un Ruben, el batería de un grupo de música heavy, donde colabora con su novia Lou. Ruben es también antiguo adicto a las drogas que lleva varios años in probarlas. La cosa se complica cuando un día empieza a perder audición, lo cual le llevará a entablar contacta con una comunidad de gente sorda, pero aceptar su nueva realidad no va a ser precisamente fácil.

La película pudo verse en el Festival de Toronto de 2019, donde no consiguió ningún premio pero sí el aplauso casi unánime de la crítica. De hecho, actualmente cuenta con un 93% de críticas positivas en Rotten Tomatoes, mientras en la más exigente Metacritic ostenta actualmente una nota media de 87 sobre 100. Nada mal.

Al frente del reparto de ‘Sound of Metal’ tenemos a dos actores que sonarán al público: Riz Ahmed (‘Venom’) se mete en la piel de Ruben, mientras que Olivia Cooke (‘Ready Player One’) da vida a su novia en la ficción. Además, también veremos a Paul Raci, Lauren Ridloff y Mathieu Amalric.

Por el momento no hay fecha para el estreno de ‘Sound of Metal’ en España, pero sí se sabe que Amazon le dará un estreno limitado en cines el próximo 20 de noviembre antes de que la película pase a formar parte del catálogo de Prime Video el 4 de diciembre.