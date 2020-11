Desde la Municipalidad de la Capital se afirma que se cambiará el método de recolección de residuos en la ciudad.

El intendente capitalino, Gustavo Saadi, presentó esta mañana el programa de Gestión Integral de Residuos desde el Origen (GIRO), que apunta a modificar todo el sistema de recolección de residuos en la ciudad, con beneficios inmediatos para el medio ambiente, las condiciones sanitarias y la calidad de vida de los vecinos.

La implementación de GIRO es el resultado de un trabajo planificado y preparado durante meses, que incluye una importante inversión en equipamiento, y simultáneamente la acción de capacitadores que instruyen a los vecinos sobre el modo en que deben participar.

En una primera etapa que comienza hoy, GIRO funcionará en el sector noroeste de la ciudad, y paulatinamente se extenderá a los demás barrios hasta cubrir toda el área urbana.

Partirá de la separación de residuos domiciliarios en húmedos y secos, y contempla la instalación de nuevos contenedores, y Puntos GIRO para la recepción de residuos voluminosos y especiales, y materiales reciclables, entre otros aspectos.

Más allá de inversiones y estrategias, en el acto de lanzamiento, realizado en el Parque Adán Quiroga, las autoridades coincidieron en observar el cambio cultural y de costumbres como la clave para el éxito del programa.

Acompañaron al intendente los secretarios de su gabinete, concejales, legisladores, autoridades municipales y provinciales, junto con representantes de centros vecinales, en un encuentro desarrollado al aire libre y respetando todas las normas propias de la emergencia sanitaria.

“Tengo la certeza de que juntos tendremos éxito”

Gustavo Saadi consideró que “hablar de la gestión de residuos es algo fundamental, esencial para la vida de las personas y también para las grandes ciudades. Es una cuestión básica que se presenta en cada hogar: ¿qué hacer con la basura? Un tema simple y cotidiano, que se multiplica y potencia cuando sumamos los residuos de toda una población, que se acumulan toneladas día tras día”.

“En Catamarca podemos enorgullecernos de innumerables virtudes, pero en este campo, debemos reconocer que estamos todavía muy lejos de aquellos lugares del mundo que lograron resolver este desafío de manera exitosa. Digo esto porque, mantenemos la idea de que el problema se termina cuando retiramos la bolsita de nuestras casas. ‘Sacamos la basura’, y ya está… Desaparece’”, observó.

Explicó entonces que “no alcanza con eso. No alcanza para cuidar este gran hogar compartido que es nuestra ciudad, y que como habitantes nos exige un paso más, otra responsabilidad, un cambio en nuestras conductas para lograr esa ciudad limpia y amigable con el medio ambiente, como todos queremos. Todos aquí sabemos que el tratamiento que le damos a nuestros residuos afecta la calidad de vida de las personas y hoy en los tiempos que vivimos afecta la salud de la población”.

“El programa de Gestión Integral de Residuos desde el Origen que presentamos hoy, propone un salto de calidad, una modificación de conductas, un cambio de hábitos de cada vecino y vecina de nuestra ciudad. No pedimos mucho, sólo que se tomen 5 minutos de su rutina diaria y separen los residuos secos de los húmedos, es una tarea sencilla; y que respeten los días de recolección: si hacemos esa tarea todos, este programa va a ser exitoso”, subrayó.

Sostuvo que “yo les puedo asegurar que si hacemos esto, vamos a tener beneficios inmediatos y también a largo plazo: cumplimos y cuidamos el medio ambiente, colaboramos con atenuar los efectos del cambio climático, evitamos la propagación de enfermedades, fomentamos nuevos trabajos en la economía circular. Esa economía en la que todos estamos acostumbrados a consumir y desechar, la verdad que ya tiene fecha de vencimiento, ahora hay que comenzar a entender esto, que es un paso muy importante que va a beneficiar a toda la ciudad”.

“El programa GIRO se va a implementar de manera paulatina: comenzaremos en el sector Noroeste de la ciudad, donde ya instalamos los contenedores, y poco a poco avanzaremos hasta completar toda el área urbana. Tengo la certeza de que juntos tendremos éxito. La comunidad nos acompañó desde el primer día en cada iniciativa que impulsamos para alcanzar la meta de vivir en una ciudad Ambientalmente Sustentable”, destacó.

Saadi analizó la situación y expresó que “soy muy optimista porque percibimos ese interés compartido en cada barrio. Hay una conciencia colectiva que quizás años atrás no existía, y que hoy es fortalecida desde la convicción de niños y jóvenes, que muchas veces son quienes mejor nos enseñan a cuidar el lugar en que vivimos”.

“Asumamos este desafío, demos este GIRO en esta ciudad, y vamos a estar más cerca de la ciudad limpia y amigable con el medio ambiente como todos queremos”, concluyó.

Detalles del programa

Nicolás Acuña, director de Coordinación de Residuos Sólidos Urbanos en la Capital y responsable del programa GIRO, brindó detalles de cómo se trabajará, y señaló su satisfacción “porque se desarrollan políticas públicas de sustentabilidad”, en momentos en que “queda obsoleto hablar de políticas ambientales únicamente, creo que arraigarnos a ese término de sustentabilidad está bien”.

“Con GIRO, lo que queremos hacer es integrar la cuestión de la separación en origen de residuos, este hecho representa un primer paso para lograr la gestión integral de residuos sólidos urbanos”, indicó.

“Nosotros con GIRO, lo que queremos lograr es que ese residuo que va al relleno sanitario disminuya, y sobre todo que podamos aprovechar los materiales que generamos, creando consumidores responsables. Un consumidor responsable para poder decidir qué puede consumir más, qué consumir menos, qué puede reducir, qué puede reutilizar y que debe disponer lo que va para el reciclaje como última etapa de esa manipulación y separación en origen”.

“A través de GIRO, vamos a intentar sistematizar los procesos para el vecino, la idea es darle al vecino herramientas para que pueda manipular ese residuo y reciclarlo de manera correcta. Para eso establecimos la recolección diferenciada. Vamos a comenzar en un sector de la ciudad, en la zona oeste, ese cuadrante ya está estudiado y coordinado con los vecinos. Hoy hacemos una última salida para entregarles el material y confirmarles el horario de recolección que será la semana que viene, los días martes y viernes”, agregó.

Acuña dijo que “por el momento no vamos a reducir la recolección de residuos húmedos, nuestra idea por supuesto es disminuir esa cantidad de residuos que sacamos. Pero sabemos que hoy puede llegar a ser una problemática que desincentive al vecino”.

Remarcó luego que “la ciudad más limpia, no es la que más trabaja en la limpieza sino la que menos ensucia, no es que queremos agregar más recolección sino generar ese consumidor responsable, que tenga la capacidad de discernir entre lo que consume y lo que saca, en qué horario y de qué manera lo dispone”.

“La recolección diferenciada va a ir avanzando en este sector que tenemos estudiado, diferenciado, pero aparte se va a incentivar al vecino común a que igual se sume a este programa, para empezar a cambiar un hábito al que ya estábamos acostumbrados. Vamos a establecer los Puntos GIRO a gran escala en distintos lugares estratégicos de la ciudad. En 2021 va a haber uno en la Avenida Los Legisladores y otro en Valle Chico, a partir de allí se irán incrementando estos puntos”.

¿Qué son los puntos GIRO?

Acuña explicó que los Puntos GIRO “básicamente son estaciones de transferencia para poder establecer materiales reciclados ya diferenciados no sólo en seco, sino que uno puede acercar el papel, el cartón, el plástico el PET (Polietileno Tereftalato), el vidrio, y a su vez tratar los residuos voluminosos, que son los que causan complicaciones en los operativos de recolección, como la poda, la chatarra o los escombros. Y también los residuos de manejo especial, que son los aceites vegetales usados, los RAEE (Residuo Aparato Eléctricos y Electrónicos), y las pilas”.

“La idea de la separación final, es poder generarle un rédito y una mejor calidad al operario y al recolector urbano pero, a su vez, vamos a intentar la reducción en lo que se consume y poder generar economía e industrializar un poco la gestión de residuos. Por ejemplo con el aceite vegetal vamos a generar biodiesel, también tenemos pequeños emprendimientos; por eso es que nos podemos a disposición de los centros vecinales, las organizaciones e instituciones que ya nos han pedido el aceite vegetal para emprendimientos sustentables como elaboración de jabones, shampoo, los propios con los RAEE. El PET, también recolectado en los puntos GIRO, va a ser utilizado, por ejemplo, por la Secretaría de Ambiente para generar Lipo Ladrillos, para colocar en las plazas o espacios verdes”.

“Entonces, nosotros básicamente en esta gestión integral vamos viendo las distintas etapas, por supuesto acompañados por la legislación, con la transversalidad de las áreas que tiene el municipio: tenemos la Secretaria de Servicios Ciudadanos donde trabajamos la recolección y la higiene, la Secretaría de Ambiente donde en estos procesos de economía circular trabajan en espacios verdes y las plazas; la Secretaría de Protección Ciudadana con Policía Ambiental que es el organismo fiscalizador, las áreas de Planificación y Modernización que crearon una estrategia fuerte; hemos creado una página web con un buscador de materiales que resulten en una aplicación, para que el vecino pueda gestionar algún residuo del cual tenga alguna duda o alguna problemática. Todo adecuado a la realidad de Catamarca, es decir, que te diga qué tipo de residuo es, de qué manera se trata, dónde se manipula en el domicilio, dónde va en la ciudad Capital y por supuesto tratamiento que tiene posteriormente”, mencionó.

Finalmente, Acuña recordó que “no hay soluciones mágicas, no es un pedido de ayuda, sino de ser protagonistas. Generando esos consumidores responsables vamos a atacar esta problemática, de nada sirve llenar de contenedores la ciudad, sino vamos a saber utilizarlos de manera correcta. De nada nos sirve el tratamiento de residuos final, sino vamos a tener una separación previa; así que me pongo a disposición, a partir de hoy nos abrimos a las distintas instituciones para que todos seamos protagonistas, y cualquier duda o aporte al programa, será escuchada”.

“Es muy reconfortante”

Alberto Kozicki, ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente de la Provincia, se sumó al acto y manifestó su satisfacción por la iniciativa.

“Para mí es muy grato y muy reconfortante ver esta iniciativa del municipio de la Capital, nada más que escuchar el nombre que le han puesto al programa y que tan bien, simbólicamente, refleja lo que implica. GIRO significa volver nuevamente a comenzar, significa también darse vuelta y tener otra mirada sobre la misma cuestión, es dar una vuelta de rosca de lo que le está faltando ajustar. GIRO es un muy buen nombre”, opinó.

“Lo segundo que se me ocurre, es que este programa y todo lo que tienen por delante, no es un problema técnico, ni siquiera es un problema económico: es un problema social, socioeconómico, es un problema de cambiar costumbres y culturas y eso quizás sea más complicado que resolver un pago o comprar un camión. Cambiar las costumbres de la gente lleva mucho tiempo. Pero nosotros podemos cambiar esas costumbres de la gente. Venimos de muchísimas décadas de no cuidar el medio ambiente, de tirar la basura donde sea y esta transformación de los espacios que estamos viendo ahora como las plazas, como veo que se viene llevando a cabo el trabajo de El Jumeal y todos esos espacios que el municipio viene realizando, son ejemplos que podemos cambiar”, finalizó.