A finales del pasado mes de abril informábamos sobre la iniciativa We Are One: A Global Film Festival; el certamen de cine online surgido de la alianza de YouTube y Tribeca Enterprises con el que, durante diez días, se intentará llenar el vacío que ha generado la COVID-19 en la temporada de festivales de este año 2020.

Hoy, las compañías responsables han anunciado finalmente la programación del We Are One, que ofrecerá un centenar de películas —incluyendo 13 estrenos mundiales, 31 estrenos online y 5 estrenos internacionales online— programadas en colaboración con 21 de los festivales más relevantes del panorama internacional, entre los que se encuentran los de Cannes, Berlín, Toronto, Sundance, Venecia y San Sebatián.

El evento, además de dar al público la oportunidad de redescubrir títulos seleccionados por el Festival de San Sebastián como la ganadora de la Concha de Oro 2011 ‘Los pasos dobles’, de Isaki Lacuesta o ‘Dantza’ de Telmo Esnal, presentará cintas como el documental ‘Ricky Powell: The Individualist’ —Josh Swade, 2020— y acogerá el estreno mundial de ‘Iron Hammer’, de Joan Chen.

Pero, por encima de la amplia selección de producciones audiovisuales, incluyendo cinco piezas de realidad virtual, puede que el mayor atractivo del We Are One radique en el surtido de invitados que darán charlas online, en el que figuran nombres de la relevancia de Francis Ford Coppola, Steven Soderbergh, Song Kang-ho, Bong- Joon-ho, Guillermo del Toro, Jane Campion y Claire Denis.

Según el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, We Are One supone “una experiencia extraordinaria” que permite la colaboración entre festivales “en estos tiempos tan complicados”. Podremos disfrutar gratuitamente de ella entre el 29 de mayo y el 7 de junio en YouTube.com/WeAreOne, y echar un vistazo a la programación al completo en la página web weareoneglobalfestival.com.