Ha tenido videojuegos, serie de televisión y pronto un anime en forma de película, pero el universo de ‘The Witcher’ comenzó con una saga literaria escrita por Andrzej Sapkowski, quien, obviamente, también su opinión sobre la reciente adaptación de Netflix.

En Gizmodo han tenido la oportunidad de entrevistarle y la charla con Sapkowski no tiene desperdicio. Además de aclarar que solamente tuvo motivos positivos a la hora de reaccionar ante la oferta de la plataforma, también aclaró cómo de implicado estuvo en el proceso de desarrollo de la serie:

No demasiado por petición propia. No me gusta trabajar muy duro o durante mucho tiempo. Bueno, no me gusta trabajar en absoluto. (…) Defiendo totalmente la libertad del artista y su expresión artística. No interfiero o impongo mi visión a otros artistas. No insisto o lucho por nada. Aconsejo cuando es necesario y me lo piden.

Comparando videojuego y serie

Además, insistió en no alabar la serie porque no sería decente hacerlo al estar él acreditado, pero tampoco destacar lo negativo que pudiera tener porque “tendría que ser un idiota para decir lo que no han adaptado bien. Figuro en los créditos“. Tampoco está nada mal su respuesta ante la posible comparación entre los videojuegos de ‘The Witcher’ y la serie:

No puedo comparar nada con los videojuegos porque nunca he jugado a uno. Desde que he sido un niño nunca un jugado a algún juego con la posible excepción del bridge y el póquer. Los videojuegos no son para mí, prefiero los libros como entretenimiento. De todas formas, las series y los videojuegos no se pueden comparar. Son aproximaciones demasiado diferentes. No puedes comparar unos spaghettis a la carbonara con una bicicleta.

Lo que espera de la segunda temporada

También fue bastante claro mostrando su alegría por el renovado interés hacia las novelas y ha animado a los fans de la serie de Netflix a leerlas. Preguntado sobre lo que espera de la segunda temporada dejó una réplica inolvidable: