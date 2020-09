Los superhéroes de Marvel han dado mucho a Disney durante los últimos años, por lo que es lógico que la compañía apueste con mucha fuerza con ellos. Sin embargo, Marvel no fue propiedad de Disney hasta 2009 y con anterioridad ya había probado suerte en este tipo de relatos con la reivindicable ‘Sky High’ -no me olvido de ‘Los increíbles’, pero es que se estrenó antes de que Disney comprase Pixar-, una cinta enfocada al público juvenil con las suficientes virtudes como para que todo tipo de público pasase al menos un rato entretenido con ella.

Ahora quiere repetir la jugada con ‘El club secreto de los No Herederos al trono’, una película estrenada directamente en Disney+ este 25 de septiembre y que parece el resultado de hacer que una princesa Disney protagonice un cruce entre ‘X-Men’ y ‘Sky High’ con una alta dosis de serie de acción real para Disney Channel. El resultado está muy orientado a un público concreto, pero como tal es una propuesta bastante digna que te puede solucionar una tarde de domingo en la que no sabes muy bien qué hacer y la pereza puede contigo.

No aporta gran cosa

Hay dos temas que merece la pena destacar de ‘El club secreto de los No Herederos al trono’ antes de tener en cuenta nada más. El primero es que visualmente es una película bastante plana en la que se nota que se ha invertido lo justo -o quizá menos- en todo lo referente al apartado de efectos visuales, por lo que no esperéis ver aquí nada realmente seductor a la vista, ni siquiera esos instantes en los que parece estar buscándolo.

El otro es que eso es algo que también se refleja en la puesta en escena de Anna Mastro, quien demuestra una falta de interés en potenciar cualquiera aspecto de la película para ofrecer un producto de fácil digestión en la que nada suponga un reto para el espectador. No creo equivocarme si equiparo su trabajo al de un episodio aleatorio de alguna serie en acción real de Disney Channel poco memorable, algo sorprendente cuando ella tiene experiencia en series como ‘Jane the Virgin’, ‘Shameless’ o ‘UnREAL’.

¿Qué le queda entonces al resto de espectadores que justifique ver una película como la que nos ocupa? Siendo justos, no mucho, ya que la auténtica clave va a ser hasta qué punto uno disfruta con el trabajo de los actores. Ahí sí que se percibe un esfuerzo por conseguir una serie de jóvenes actores que se complementan entre sí a los que añadir un par de intérpretes más veteranos más conocidos por el público. Esa función la cumplen en este caso Skylar Astin, al que pudimos ver recientemente en ‘La extraordinaria playlist de Zoey’, y Elodie Yung, la inolvidable Elektra del ‘Daredevil’ de Netflix.

Sabe muy bien lo que quiere ser

Ya os adelanto que sus personajes son tan blancos y neutros como la propia película, pero sí que aportan lo que ‘El club secreto de los No Herederos al trono’ requiere de ellos, siendo los más jóvenes quienes han de sacar adelante la película. Ahí gustará más o menos el enfoque y la tendencia a lo superficial, pero no se puede negar que están bien elegidos, sobre todo Peyton Elizabeth Lee, conocida por haber protagonizado ‘Andi Mack’ para… Disney Channel.

Son ella y sus amigos en la ficción interpretados por Niles Fitch, Isabella Blake-Thomas, Faly Rakotohavana y Olivia Deeble los que dotan a la película de cierto encanto para que lo obvia que resulta en todos los aspectos que toca se sienta hasta cierto punto como una prolongación natural de lo que propone este universo. A fin de cuentas, los superhéroes no deben limitarse a un enfoque más o menos concreto y hacerlos accesibles para otro segmento de público no debe verse como algo negativo. Otra cosa es que tú formes parte de ese segmento o al menos haya algo del mismo que te atraiga.

Y es que, sí, la historia se ve venir hacia dónde va a ir y no hace esfuerzos por ocultarlo, pero es que ‘El club de los No Herederos al trono’ desde el primer momento pone todas las cartas encima de la mesa y te deja claro el tipo de película que quiere ser. Teniendo eso en cuenta, no hay nada que desentone y acaba siendo una propuesta aceptable y llevadera teniendo en cuenta sus objetivos.

En resumidas cuentas

‘El club de los No Herederos al trono’ podría haber sido perfectamente una película para Disney Channel, pero ahora al estudio le interesa vender más la marca Disney+ y lo cierto es que tampoco desentona ahí. Al menos tiene muy claro qué es lo que quiere ser y ya solamente depende de cada espectador que sepa si eso es algo que le interesa o si empleará mejor su tiempo viendo otra cosa.