‘Tenet‘ está siendo el rompecabezas favorito para el público en salas, pero si hablamos de plataformas, ‘Estoy pensando en dejarlo‘ (‘I’m Thinking of Ending Things’) es la película que provoca más confusión entre los espectadores que están optando por la comodidad del cine en casa. No sorprenden las reacciones ya que hablamos del último trabajo escrito y dirigido por Charlie Kaufman.

El aclamado guionista de ‘Adaptation‘ y ‘Olvídate de mí‘ (‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’) plantea en su nuevo film como escritor y director otra de sus personales, melancólicas e intrincadas y historias –basada esta vez en una novela de Iain Reid–. En su estupendo reparto destaca Jessie Buckley, joven estrella irlandesa que empezó a dar que hablar con ‘Beast‘ (2017) y ‘Wild Rose‘ (2018). En una entrevista se ha referido a su colaboración con Kaufman y, si bien se niega a hablar del final, da algunas respuestas.

“Todo el mundo mira la vida desde su propia perspectiva, así que nunca va a ser una observación preceptiva y exacta para cada persona individual. No puedes contentar a todo el mundo. Y de todos modos, el arte no tiene el propósito de gustar. Debe provocar.”

“No creo que haya nada finito sobre el film. Creo que simplemente plantea todas las cuestiones. Es difícil describir qué es para ti o para cualquiera que lo vea, porque es tu experiencia. Es algo que transcendió, se transformó y se movió desde que lo leí a cuando lo estaba interpretando, hasta después cuando lo vi. No es que lo encuentre difícil de describir, es solo que no creo que eso sea lo que nos está pidiendo hacer.”

Al parecer, el personaje que encarna Jessie Buckley –cuyo nombre va cambiando durante la película y que en el guion se llamaba simplemente “mujer joven”– lo iba a interpretar Brie Larson, pero tuvo que abandonar el proyecto por compromiso con Marvel –recordemos que da vida a la Capitana Marvel–. Buckley tuvo solo 12 horas para leer el guion de Kaufman, preparar una audición, grabarla y enviarla.

“Fue un shock. […] Justo antes de ir a hacer la prueba, recibí una nota de Charlie que decía: ‘Esta mujer es molecular’. ¡No sabía qué significaba eso! Era terrible en química, pero me encantó esa nota. Podía ser cualquier cosa para ti. Significaba más o menos que no había nada sólido, era algo que se movía, se destrozaba y se unía a otros átomos.”

Buckley revela que leyó la novela que adapta ‘Estoy pensando en dejarlo’ aunque no era necesario –Kaufman no es fiel al libro– y que lo más útil para dar vida a su personaje fueron trabajos de arte visual, incluyendo fotografías de Francesca Woodman y Gregory Crewdson así como pinturas de Alex Kanevsky, que Kaufman le envió. Estas obras le proporcionaron el estado mental adecuado para encarnar a un personaje que es producto de la imaginación de otro.

“No sé que entendí pero tuve como una sensación de algo, y me hizo pensar: Esto es una textura interesante en una persona que no existe realmente. […] No puedo interpretar eso. No interpretas ‘no existo’ porque estás intentando encontrar un modo de existir en la vida en la que estás, en ese momento. Y más allá del momento. Nunca interpreté el pensamiento de que no existía, porque existía. Era más bien que tus observaciones se transforman a tu alrededor, así que estás constantemente tratando de captar qué elementos se han movido o qué era antes, y qué es ahora.”