Edgar Wright teme que el auge de plataformas de streaming como Netflix podría llevar a que el público deje de ir al cine a ver las películas, sobre todo porque las diferentes cadenas están descuidando lo que debería ser una experiencia inigualable.

El director de películas como ‘Zombies party’ o ‘Baby Driver’ ha aprovechado su participación en una conferencia con la UK Cinema Association para expresar su deseo de que las salas de cine recuperen la magia que según él han ido perdiendo. Wright empezó destacando el poco interés que parece tener la industria del séptimo arte en este punto:

Por ello, Wright, que actualmente está inmerso en la post-producción de cree que son los propios cines los que tienen que cuidar al máximo a sus clientes si no quieren arriesgarse a que acaben tirando la toalla y conformándose con echar mano de Netflix y otras plataformas:

Cualquier cosa que hagáis para que sea mágico es vital. No queréis perder la batalla con Netflix porque la gente que va al cine no sienta que está sacando algo de la experiencia. Tiene que haber una razón para ir a esa sala y no verla en un iPhone en el tren. A mí me gusta ver cosas en Netflix, pero en cierto tengo que salir, irme del sofá. Me gusta ir al cine. La televisión y el streaming están haciendo mucho ruido, pero yo siempre he intentado hacer películas que sientes que has de ver en la gran pantalla.