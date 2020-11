El intendente capitalino, Gustavo Saadi, hizo entrega de un premio a la alumna Ana Daniela Rojas Quiroga, la flamante ganadora de la Instancia de Pintura sub 18 de los Juegos Evita.

Ana triunfó con su trabajo “Sol del Norte” que trató las relaciones de los alumnos del último año que no pudieron disfrutar de la última etapa debido a la pandemia.

“Mi dibujo trata de un mensaje simbólico que une a los chicos de sexto, porque no se pudo realizar la presentación de buzos, ya que no se pudo realizar este ritual, y mediante un sol nos conectamos. No se pierde esa unión, porque a través de una pantalla, con un mensaje, se mantiene esa comunicación a través de un sol del norte”, contó la joven.

En breves palabras el jefe comunal felicitó a la joven y manifestó “que lo disfrute y lo multiplique, la felicito y que siga trabajando con el talento que tiene, que nos pone orgullosos a todos… la verdad, hermoso trabajo”.

En el Palacio Municipal, Gustavo Saadi hizo entrega de una tablet que fue enviada por el Ministerio de Cultura de la Nación, y como gesto de apoyo a la cultura, el intendente le donó también un kit de pintura, para que Ana pueda continuar expresando su talento.