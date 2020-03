Como ya es habitual, las nuevas plataformas de streaming buscan aterrizar con el amparo de una gran operadora (a veces en exclusiva, a veces no) y en esta ocasión Disney+ ha encontrado en Movistar su principal aliado para su llegada a España.

Tras la firma del acuerdo el pasado domingo, Movistar ha anunciado cómo se podrá ver Disney+ a través de su oferta de televisión de pago. A partir del 24 de este mismo mes, la plataforma estará incluida en los paquetes de Movistar Fusión que tengan contenidos de ficción.

Es decir, no los básicos sino Selección Plus Ficción (desde 99 euros), Total (144 euros) y Total Plus (169 euros) y en general “los Fusión con paquete Ficción”. Para ello, hay que entrar en el área privada de la web de Movistar (o en la app) y activarlo en los tres meses posteriores a la llegada de Disney+.

Por otro lado, los que tengan contratado el Paquete cine podrán incluirlo con un coste de cinco euros adicionales (es decir, el paquete completo costaría 15 euros). Esta modalidad podrá ser contratada a partir del 4 de abril y podrá disfrutarse sin ese coste durante los seis primeros meses.

Por si os perdéis con el tema, nuestros compañeros de Xataka Móvil han preparado una chuleta comparativa:

Vodafone, en pie de guerra

Por otro lado, Vodafone ha alzado la voz respecto a lo que considera un movimiento que les deja en una situación de desventaja. Situación que les ha llevado a plantar una queja a la CNMC sospechando que se trata de un caso de exclusividad encubierta.

Y normal que lo alcen ya que al igual que en su tiempo con Netflix (que, de hecho, tuvo de aliado a Vodafone en su llegada), Disney+ es todo un caramelo al que mucha gente quiere hincar el diente. Hace unas semanas GECA publicaba su barómetero OTT, destacando que un 23% de los encuestados se encontraban interesados en contratar el servicio en cuanto aterrizase en España.

Expectativas de las que se está aprovechando Disney: la oferta de poder contratarlo anticipadamente por diez euros menos (59.99) y ofrecer el primer episodio de ‘The Mandalorian’ en abierto responden a responder a esa expectación además de dar a conocer el servicio a los que no estén tan puestos en temas de plataformas.