La cámara de Diputados, por mayoría rechazó los artículos incluidos por el Senado al proyecto de modificación a la ley de expropiaciones enviado por el Ejecutivo. Augusto Barros, miembro informante del despacho por la mayoría -que recomendó rechazar los artículos introducidos por la cámara alta de la Legislatura- explicó que las modificaciones al proyecto original avanzan “más allá de una ley de contenido generales ya que especifica algunas cuestiones que deberían ser tratadas en una ley especial”. Además, observó que el despacho de la minoría -recomendaba un rechazo total al proyecto- “no goza de rigor constitucional ni con el reglamento interno puesto que este cuerpo solo puede aprobar o rechazar las modificaciones”.Tiago Puente, miembro informante del despacho por la minoría, recordó cuando Diputados dio media sanción al proyecto. También señaló que en la cámara alta se incorporaron “alrededor de nueve artículos lo que habla claramente de que un Senador quiso o quiere atribuirle superpoderes a un Ministerio”.En este marco, desde el interbloque Juntos por el Cambio (UCR-PRO-NEO) solicitaron autorización para abstenerse al momento de la votación. Así, una vez puesto a consideración por la presidencia, por la mayoría se resolvió rechazar los artículos añadidos por el Senado al proyecto original.

MEDIA SANCION PARA INCORPORAR EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Por unanimidad, los diputados y diputadas dieron media sanción a un proyecto iniciado por la presidenta del cuerpo, Cecilia Guerrero, por el cual se establece que la estructura del Presupuesto debe incorporar la perspectiva de género en las asignaciones de los recursos presupuestarios a los fines de promover y asegurar la implementación efectiva de las políticas públicas de género y diversidad en las acciones y programas del sector público. La impulsora del proyecto argumentó la iniciativa resaltando que una política integral destinada a remover los obstáculos que debilitan el desarrollo pleno de las mujeres e identidades diversas debe comprender necesariamente la cuestión presupuestaria: “Las desigualdades estructurales del poder existente en una sociedad patriarcal y machista requieren indudablemente de políticas públicas activas que procuren superar esas diferencias y colocar en pie de igualdad a mujeres y diversidades con relación a los hombres”.La Presidenta también remarcó que los presupuestos “deben ser sensibles a las desigualdades porque afectan a quienes históricamente la humanidad colocó en un lugar de sometimiento, explotación, ninguneo e invisibilización”. “No solo es prever qué recursos se afectarán a las políticas públicas sino también que alcanza a la ejecución de esos recursos para que las ejecuciones presupuestarias que sean enviadas nosotros tengamos la oportunidad de verificar qué inversión real se hizo y cómo incidieron esas inversiones en la superación de brechas de género” destacó.Marita Colombo, por su parte, felicitó a la autora del proyecto puesto que con ello se ”plantea asumir que el marco normativo de igualdad de género necesita su correlato en práctica concreta y cotidiana. Esto permitirá medir las cifras de la desigualdad de género en la provincia, pasando del discurso a la acción”.

LA SANCION AL ACOSO SEXUAL CALLEJERO ES LEY

Por unanimidad, los diputados y diputadas dieron media sanción a un proyecto iniciado por la presidenta del cuerpo, Cecilia Guerrero, por el cual se establece que la estructura del Presupuesto debe incorporar la perspectiva de género en las asignaciones de los recursos presupuestarios a los fines de promover y asegurar la implementación efectiva de las políticas públicas de género y diversidad en las acciones y programas del sector público. La impulsora del proyecto argumentó la iniciativa resaltando que una política integral destinada a remover los obstáculos que debilitan el desarrollo pleno de las mujeres e identidades diversas debe comprender necesariamente la cuestión presupuestaria: “Las desigualdades estructurales del poder existente en una sociedad patriarcal y machista requieren indudablemente de políticas públicas activas que procuren superar esas diferencias y colocar en pie de igualdad a mujeres y diversidades con relación a los hombres”.La Presidenta también remarcó que los presupuestos “deben ser sensibles a las desigualdades porque afectan a quienes históricamente la humanidad colocó en un lugar de sometimiento, explotación, ninguneo e invisibilización”. “No solo es prever qué recursos se afectarán a las políticas públicas sino también que alcanza a la ejecución de esos recursos para que las ejecuciones presupuestarias que sean enviadas nosotros tengamos la oportunidad de verificar qué inversión real se hizo y cómo incidieron esas inversiones en la superación de brechas de género” destacó.Marita Colombo, por su parte, felicitó a la autora del proyecto puesto que con ello se ”plantea asumir que el marco normativo de igualdad de género necesita su correlato en práctica concreta y cotidiana. Esto permitirá medir las cifras de la desigualdad de género en la provincia, pasando del discurso a la acción”.

PROMOCIÓN SOBRE LA VIDA Y OBRA DE FRAY MAMERTO ESQUIÚ

De cara a la beatificación del Venerable Siervo de Dios Fray Mamerto Esquiú para el año que viene, los legisladores dieron media sanción a un proyecto ley iniciado por Marita Colombo y por el cual se impulsó la realización de acciones culturales para la difusión de la vida y obra del Fray a ser realizadas en su casa natal en Piedra Blanca.El proyecto dispone que el Ejecutivo arbitre los medios para desarrollar el montaje de una producción teatral convocando a través del área de Cultura a un concurso para la selección del guion. Además, se deberán asignar las partidas presupuestarias anuales para el montaje de la producción que luego sean sostenidos de las diferentes funciones. También postula la apertura de un Portal Digital sobre la Vida y Obra de Fray Mamerto Esquiú, a ser gestionado a través de los órganos competentes en Tecnologías de Información y Comunicación dependientes del Ejecutivo.En la sesión, la autora del proyecto realizó una reseña histórica sobre Fray M. Esquiú y resaltó que el espíritu de la iniciativa es de poner de relieve la trascendencia de la vida y obra del beato catamarqueño.

CREAN LA COMISIÓN BICAMERAL DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

Diputados dieron media sanción al proyecto de ley iniciado por Tiago Puente para crear la Comisión Especial Bicameral del Monitoreo e Implementación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI). La función de esta comisión será realizar un informe anual sobre el estado de implementación efectiva de la ley nacional y presentarlo a las autoridades de ambas Cámaras, al Ministerio de Educación y al Ejecutivo. El iniciador del proyecto dijo que la ESI sigue siendo una gran deuda del Estado con los niños, niñas y adolescentes de la provincia. “He sido parte de esa generación que en estos 14 años no tuvo acceso a recibir ESI en las escuelas” señaló y remarcó que en muchas provincias, incluso en Catamarca, no se aplicó el Programa por diversos motivos, como la negativa de autoridades competentes, las presiones ajenas a la comunidad e incluso la falta de capacitación docente en la temática.También remarcó que en la actualidad las estadísticas marcan que el 81% de los alumnos manifestaron sus deseos de recibir ESI en sus escuelas y consideró indispensable la creación de esta comisión bicameral de monitoreo,

AVANZÓ CAPACITACIÓN OBLIGATORIA DE DOCENTES EN ESI

Los legisladores aprobaron con media sanción un proyecto de ley impulsado por Verónica Mercado que crea en el Ministerio de Educación un programa permanente de Capacitación de Educación Sexual Integral (ESI). La iniciativa establece que la capacitación será obligatoria para el personal educativo en cada uno de los niveles del sistema.El proyecto establece que la certificación emitida de la realización de las capacitaciones deberá ser acreditada por el docente en cada concurso de cargo o toma de posesión que se realice en el ámbito del sistema educativo de gestión pública o privada. Mercado, resaltó que en la actualidad no debería existir en el sistema educativo docentes que no hayan obtenido la debida formación en esta temática: “No todo el sistema educativo accedió, sea por decisión propia o porque el Estado no le dio la facilidad, a obtener la capacitación en la ESI”.Además, remarcó que la ley “está hecha para para ser cumplida y si se la vulnera existe en esto una responsabilidad tanto del Estado como del ciudadano; el primero porque debe velar por el bien común y el segundo porque debe ceder su interés particular para el desarrollo de una sociedad de la que es parte”. En la oportunidad, la legisladora remarcó los cinco ejes de la ESI: Reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad, valorar la efectividad, el reconocimiento pleno de los derechos como niños, niñas y adolescentes y cuidar el cuerpo y la salud”. “El proyecto viene a llenar un espacio en el sistema legal” dijo, detallando la responsabilidad del Estado de ejecutar acciones concretas para la implementación de lo establecido en la ley.