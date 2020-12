A excepción de la ratificación del acuerdo firmado entre Provincia y Nación a principio de mes, el resto de las iniciativas fueron aprobadas con el apoyo de la oposición.

Ayer, en su segunda sesión especial en el marco de extraordinarias, la Cámara de Diputados aprobó con media sanción y por unanimidad el Presupuesto General de cálculo de gastos y recursos del sector público provincial, ley por la cual se fija para el ejercicio fiscal del año que viene un monto de $110.281.110.770. La ley de leyes, además, autoriza al Ejecutivo a tomar un crédito por $6.000.000.000 para financiar la ejecución de proyectos, programas sociales y de inversión pública. Paralelamente, faculta a la Provincia a la emisión de Letras del Tesoro por $3.000.000.000, las cuales deberán ser reembolsadas dentro del plazo de un año, a partir de la fecha en que se encuentren disponibles los fondos.

En la sesión, Ricardo Aredes (Frente de Todos) indicó que “a octubre 2020, podemos observar que los recursos totales de Ia provincia ascienden a $59.036 millones, reflejando un crecimiento, en relación con los obtenidos para el mismo periodo durante 2019 ($47.739 millones), de un 23,7 % interanual”. A la vez, destacó que durante el año atípico debido a la pandemia, “se pudo contener y hacer frente a las urgencias, sin descuidar las finanzas públicas, las cuales se caracterizan en nuestra provincia por manejarse de manera ordenada, priorizando siempre el criterio de prudencia y austeridad”. En esta línea, comentó que a octubre 2020, se cuenta con un superávit de $2.480 millones”.

Aredes señaló que para el 2021, contempla un déficit en el resultado financiero de $5.226 millones, situación que se explica en gran parte “por el fuerte plan de inversiones con un plan de obras que tiene proyectado el Gobierno para el año que viene”. Sobre esta línea, detalló que no solo se reforzarán los programas de contención social, sino que también se inyectarán recursos en un plan de obras destinado a los diferentes centros de salud, llevar una solución definitiva a los problemas en el servicio de agua y dar respuestas habitacionales mediante la construcción de viviendas. El diputado también destacó que, por primera vez, se incorpora la perspectiva de género en el proceso de formulación presupuestaria, para prevenir y eliminar la violencia de género en todos sus aspectos, lo que incluye programas de becas para mujeres que estudien carreras asociadas a las masculinidades.

A su turno, Francisco Monti (UCR- Juntos por el Cambio) adelantó que el bloque iba a acompañar el proyecto en general. No obstante, expuso una serie de comparaciones porcentuales entre el Presupuesto para el año que viene con la última ley de leyes aprobada (correspondiente al 2019) y se refirió con objeciones al monto para la toma de crédito, considerando que no se debe abandonar la línea de cautela que viene tomando la provincia en los últimos años.

Aredes retomó la palabra indicando que sus pares de otros bloques no analizaron correctamente la iniciativa. “Siempre se manejó con razonabilidad” afirmó, para acotar que el pedido de autorización de préstamo es una herramienta que se le da al Ejecutivo para la ejecución de obras y que esos recursos no pueden ser destinados a gastos corrientes.

Luego, Marita Colombo (UCR- JC) ratificó que el bloque que integra iba a acompañar la iniciativa “porque queremos que el Gobierno tenga presupuesto y nosotros poder hacer un seguimiento de los recursos que son públicos”.

Tras las exposiciones, se puso a consideración el proyecto que fue aprobado por unanimidad en general. Desde el bloque de la UCR, se quisieron introducir cambios en dos artículos puntualmente, pero no contó con el respaldo de la mayoría.

Presupuesto legislativo

Los Diputados y Diputadas aprobaron con media sanción el proyecto correspondiente al presupuesto del Poder Legislativo, por cual se fija la suma total de $3.166.466.638 los recursos para el Ejercicio 2021. Estos, a su vez, están divididos en $2.058.427.046 para la Cámara baja y $1.108.039.591 para el Senado.

Ley Impositiva

También, por unanimidad, pero con modificaciones, Diputados aprobó la Ley Impositiva 2021. Sobre esta iniciativa, el miembro informante, Ricardo Aredes, manifestó que el proyecto surgió mediante la Agencia de Recaudación Catamarca (ARCA), organismo que permite una actuación conjunta de las Direcciones Generales de Catastro, Rentas y Registro de la Propiedad.

Luego, fue detallando las modificaciones que se le realizaron a la iniciativa dentro del despacho de comisión y adelantó que, al momento de la votación, iba a proponer otros cambios más. En este sentido, propuso reducciones en las alícuotas para el impuesto inmobiliario. “En inmuebles edificados, de acuerdo al avalúo, se baja la alícuota de 0,75% a 0,65%, en el caso de $1.000.001 a $2.000.000, se baja de 1,50% a 1,30% y de $2.000.001 para arriba, se baja del 1,80% a 1,60%” indicó Aredes. También, propuso la inclusión de un párrafo en uno de los artículos del impuesto inmobiliario por el cual se indica que este gravamen no debe superar en un 50 % respecto al mismo impuesto del año pasado, salvo que tenga origen en mejoras de la parcela denunciadas por el contribuyente o detectadas por Catastro.

Otro de los artículos modificados fue el atinente al impuesto de Ingresos Brutos en relación a los servicios digitales. “Quedan gravados por este tributo los servicios digitales prestados por sujetos no residentes en el país” especificó Aredes y sugirió la eliminación de tres incisos que establecen una serie de condicionamientos para la gravabilidad del impuesto. Además, se incorporó una exención en ingresos brutos para los ingresos provenientes de la comercialización de gas licuado de petróleo (GLP) envasados en garrafas de 10 kilogramos, 12 kilogramos y 15 kilogramos (garrafa social).

Consenso Fiscal

Por último, la Cámara baja aprobó por mayoría el Consenso Fiscal del 2020, convenio firmado entre el Ejecutivo Nacional y el Ejecutivo Provincial junto a representantes de las provincias, en los primeros días de diciembre.

Desde el interbloque Juntos por el Cambio (UCR- PRO – NEO) no acompañaron la iniciativa puesto que expusieron que la misma deja de seguir un lineamiento desarrollado en la gestión del Gobierno nacional del 2017. “No vamos a acompañar la suspensión del consenso fiscal originario ya que entendemos que es un notorio retroceso de lo que tiene que ver con ir hacia un sistema más equitativo” dijo Francisco Monti.