La Dirección Provincial de Medicina Social Integral (Dipromesi), que depende del Ministerio de Salud de la provincia, atiende la demanda de aquellas personas que no tienen obra social, ni están adheridas a un sistema de salud privado, e incluso que no corresponde a Incluir Salud (ex ProFe).

A través de Dipromesi, las personas pueden acceder a medicamentos de bajo costo, y de alto costo en casos excepcionales, ya que Desarrollo Social de Nación se hace cargo de estos, y otros servicios como prótesis, cirugías y traslados.

La directora de Dipromesi, Fabiana Reinoso, explicó que cubren “prótesis comunes y complejas, cirugías, tratamientos oncológicos, derivaciones vía terrestre y vuelos sanitarios, estudios de alta complejidad, laboratorios específicos, que generalmente son estudios diagnósticos que se envían muestras a otras provincias. Nos hacemos cargo desde que llega la persona con los papeles para iniciar expediente, hasta que termina el tratamiento, por eso la importancia de la historia clínica y el pedido del médico. Cuando se trata de pacientes crónicos y el tratamiento es a largo plazo, dependiendo de la patología, se actualiza cada tres o seis meses”.

Para iniciar un trámite en la Dirección “es necesario que los papeles sean realizados en un hospital; ya sea en el Hospital San Juan Bautista, Hospital de Niños o Maternidad; en caso excepcionales pueden iniciar el trámite en centros referentes como Carlos Bravo o Edgardo Acuña también, pero si o si va a terminar en un Hospital o Maternidad”, indicó Reinoso.

Los requisitos son: pedido médico firmado y sellado por el director del hospital, Historia Clínica original, también firmada y sellada por el director, fotocopia del DNI (ambas caras) del paciente, certificado de domicilio, informe social realizado por el servicio social del hospital, estudios y/o medicamentos, y se puede adjuntar presupuesto “ya que muchas veces la gente viene con la necesidad de un estudio y si nosotros tenemos convenio con algún centro lo manejamos desde acá; en el caso de que no tengamos convenio, el paciente trae el presupuesto de la práctica que necesita”, la Directora de Dipromesi. Si el beneficiario es menor de edad, la documentación tiene que ir acompañada por la de un responsable a cargo, es decir con la documentación del padre o tutor.

Por otro lado, señaló que “en el caso que la práctica que necesita el paciente no se pueda realizar en la provincia, se busca en provincias vecinas, por ejemplo, el caso de la braquiterapia que se puede realizar en la provincia de Córdoba. También, puede pasar que la práctica no se pueda hacer en Catamarca y no tengamos convenio con otras provincias. En ese caso, nos hacemos cargo del traslado y alojamiento del paciente para que pueda solicitar una interconsulta y traer el presupuesto para que nos hagamos cargo desde acá. Estos son casos específicos, como las cirugías de desprendimientos de retina, son cosas muy puntuales, pero la idea es trabajar con centros de salud de la provincia”.

En cuanto a los tiempos que lleva desde el armado del expediente, y que recorre todo el circuito administrativo, son cómo mínimo entre 20 y 30 días.

Para finalizar Fabiana Reinoso destacó que “la cirugía de columna que se realizó en el Hospital San Juan, semanas atrás, fue llevada a cabo con fondos de Dipromesi”.