El diputado respaldó su oposición a la legalización del aborto en la bioética

El diputado nacional Rubén Manzi (CC-ARI, Juntos por el Cambio) votó en contra del proyecto de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y fundamentó su postura en los principios de la Bioética. “Se hace difícil negarle el derecho objetivo a la vida a un humano, a pesar que del otro lado de la balanza pongamos el principio subjetivo de la autodeterminación”, sostuvo en su exposición.

El legislador comenzó explicando que la bioética “nace vinculada a la ética médica, en tanto y en cuanto esta última define su campo en la relación médico-paciente; y es el estudio, la mirada interdisciplinaria, puesta sobre una gestión responsable y ética de la vida humana en el marco de rápidos y complejos procesos del saber, y de las tecnologías biomédicas. Trata de buscar respuestas o laudar en los conflictos de valores en el mundo de la intervención biomédica”. Entonces, destacó que “hay dos principios unánimemente reconocidos y aceptados: el respeto a la vida humana, y el de la autodeterminación de las personas (…)”. “El equilibrio entre esos principios y valores no es fácil; no es fácil encontrar un equilibrio entre el principio subjetivo de la autodeterminación de las mujeres y el principio objetivo del respeto a la vida humana, respetando el principio de no matar”, advirtió.

“Cada uno de nosotros empezamos la aventura de nuestras propias vidas siendo un embrión. Ese embrión de una sola célula, que llamamos cigoto, es la primera manifestación corpórea de cualquier ser humano. Allí hay 23 cromosomas aportados por el óvulo, que se aparean y se ordenan con 23 cromosomas aportados por el espermatozoide. Esos 46 cromosomas constituyen nuestro mandato biológico inscripto desde la hora cero de nuestra existencia. Y permanecerá igual hasta la hora de nuestra muerte. Ese sello biológico nos vuelve un ser vivo, original e irrepetible. Somos lo que somos y somos un continuum genético. Tenemos un genoma que nos hace humanos desde que somos una célula hasta nuestra muerte, todo ese tiempo somos”, señaló.

“El embrión no es un prehumano, es un humano con su primera corporalidad, nada ni nadie le puede negar su condición humana. Y a un humano se hace difícil negarle el derecho objetivo a la vida, a pesar que del otro lado de la balanza pongamos el principio subjetivo de la autodeterminación”, consideró. Y agregó que: “Si nos empecinamos en aferrarnos al criterio de progresividad de la vida para justificar un aborto, debemos saber que ese principio no le quita la condición de humano al embrión o al feto. Y también debemos saber que, en algún momento, la vida comienza a desandarse, a ser decreciente, con lo cual al menos hipotéticamente nos deberíamos plantear que una vida en decrecimiento, un anciano con alzehimer, un humano severamente discapacitado, podría atentar contra el principio de la autodeterminación de otro, del uso libre de su vida, del derecho a gozar, del derecho de determinar qué hacer con el tiempo o las energías de sus cuidadores, ¿no sería lógico que en ese contexto percibamos a la eutanasia como salida?”, ejemplificó.

Finalmente, citó al escritor italiano Umberto Eco, al rescatar que en su libro “En que creen los que no creen”, sostiene que la base común a toda ética, el punto de partida de toda moral humana sea la cultura que sea, se crea en Dios o se sea ateo, es el respeto a la corporalidad del otro. “De ese respeto se desprende el resto de la construcción ética que cada sociedad construye. La corporalidad del otro también se llama embrión”, concluyó.