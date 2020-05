Hoy se cumple el décimo aniversario del estreno del episodio final de ‘Perdidos’. Todo un fenómeno mundial como pocas veces se ha visto en la historia de la televisión que se despidió con un desenlace que no fue precisamente aplaudido de forma unánime.

Aprovechando esta efeméride, en Observer han tenido la ocasión de charlar con los productores de la serie Jeff Pinkner, también guionista de cuatro episodios de ‘Perdidos’, y Jean Higgins recuerdan el proceso por el que se llegó a su final. Es Pinkner el que recuerda cómo fueron las discusiones sobre el final de la serie:

El problema estuvo en que llegó un momento en el que había que tomar una decisión, siendo Higgins la que señala que “era bastante obvio para todos que era una especie de purgatorio” y que los showrunners de ‘Perdidos “no sentían que tuvieran otra opción“. Además, recuerda ver especialmente “rendido” creativamente a Damon Lindelof cuando llegó ese momento.

Higgins también apunta que otra limitación que tenían era el presupuesto, ya que no podían hacer lo que les viniera en gana. Por su parte, Pinkner reconoce ciertos errores en la forma de abordar los misterios, no tanto por haber dejados muchos sin resolver como por la forma de tratar su importancia para el público:

Creo que algunos de los misterios se podrían haber resuelto por el camino, pero pienso que la serie es la versión perfecta de lo que quería ser y nunca estuvo diseñada para responder a todo. No había pensado en esto en mucho tiempo y solamente lo estoy haciendo porque has preguntado. Creo que podríamos haber entrenado al público para no preocuparse tanto por las respuestas. Eso es algo que podríamos haber hecho algo mejor tanto en el sentido de cómo interactuamos online con la audiencia y la forma en la que la serie presentaba las preguntas y el modo en el que los personajes respondían a las preguntas dentro de la historia.