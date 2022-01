EN FARMACIAS DEL VALLE CENTRAL

Aumentó la demanda de medicamentos relacionados al COVID-19. Parecetamol de 1 gramo ya no se consigue

Las farmacias no tienen stock de algunos medicamentos para el resfrío, gripe, alergias y analgésicos, por lo que a diario se observa a la gente en las farmacias buscando alternativas. Desde el Colegio de Farmacéuticos local aseguran que no están llegando los suficientes medicamentos y no pueden contar con stock. También que existe un aumento del consumo de estos remedios relacionados con el COVID, pero no solo en la provincia sino en el país, lo que genera preocupación en quienes recorren todas las farmacias en busca, por ejemplo, de paracetamol de 1 gramo y deben comprar algo alternativo.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Catamarca, Guillermo Varela, dijo que les preocupa la situación y atribuyen a varias razones este faltante, desde la escasez de drogas hasta la especulación de las grandes industrias.

“No tenemos precisiones pero nos llama la atención la falta de medicamentos, es que no falta una marca o un determinado laboratorio sino de todos. Cuando esto sucede es porque no llegan insumos al país para poder sacarlos a la venta, ya sea la droga o componentes. En Argentina no se fabrican principios activos sino que se los ensambla y para eso les faltan también insumos, pero por algo no salen a la venta. Con la pandemia llegan al país y necesitan tiempo de cuarentena hasta que se hacen estudios a los remedios. Pero también me llama la atención que se trata de muchos medicamentos que tienen la misma acción terapéutica, como los antifebriles o paracetamol, ibuprofeno, novalgina, entre otros”, explicó Varela a este medio.

A su vez, reiteró no tener precisiones pero que existe otro punto importante, como es el acuerdo de precios a nivel nacional, el cual venció el plazo de no incrementar el precio de los remedios hasta el pasado 7 de enero, acuerdo que se realizó en noviembre del año pasado y a este tiempo aún nadie habló de renovar este compromiso de no subir los precios.

“Es llamativo pero no sabemos precisamente de qué se trata; también no se descarta que la industria se guarde los medicamentos hasta conocer los precios nuevos. Hay un acuerdo que terminó el 7 de enero y mientras esto se defina quizás no se normalice la entrega de medicamentos. También como Colegio notamos que con la tercera ola de COVID la gente compra muchos remedios y eso hace una demanda que no se puede contener por el momento”, resaltó.

Lo que falta

De acuerdo con un relevamiento en farmacias del Valle Central se detecta falta de jarabes para la tos y de antibióticos como la Azitromicina, como también poco abastecimiento de paracetamol, Decidex, Refrianex, Tafirol.

Falta novalgina, ibuprofeno de marcas reconocidas, gotas pediátricas para oídos, expectorantes entre otros.