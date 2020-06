Hace unos días era John Boyega el que acaparaba titulares por su visceral discurso antirracista tras la polémica muerte de George Floyd y ahora ha sido Michael B. Jordan quien ha ido un paso más allá al exigir a los estudios de Hollywood que contraten gente negra.

Ha sido durante una manifestación pacífica celebrada este fin de semana en Los Angeles donde el protagonista de ‘Creed’ se ha mojado sobre una de las injusticias de Hollywod. De hecho, ha recordado que los estudios sí tuvieron un compromiso en lo referente a la paridad de género y se ha preguntado por qué no se hace lo mismo en términos de raza:

El propio actor se comprometió en su momento a incluir la tan comentada en su momento inclusion rider, la cual requiere diversidad racial e igualdad de género. En lo segundo parece que se ha avanzado, pero no tanto en lo primero en opinión de Jordan, quien no dudó en subir su apuesta hasta los siguientes límites:

Cualquiera que trate conmigo, si tenéis creencias racistas, si tenéis un hueso racista en vuestro cuerpo, si no estáis conmigo, si no me apoyáis a mí y a la gente que se es como yo, no tenéis que estar conmigo. Yo uso mi poder para pedir diversidad, pero es el momento de que los estudios y las agencias también lo hagan.