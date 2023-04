DESACOPLE POLÉMICO

El concejal de la Capital Nicolás Zabaleta fue duro por el cambio de postura radical. «Se llenan la boca hablando de calidad democrática y transparencia».

Nicolás Zavaleta puso sobre la mesa el tema “desacople electoral” hace casi dos semanas, en declaraciones en Radio Ancasti. El tema entró en auge, con distintas opiniones, la mayoría a favor de lo que podría significar una evolución en la manera de votar. No obstante, en los últimos días, el análisis cambió. El diputado nacional Francisco Monti y el senador nacional Flavio Fama le bajaron el pulgar, el “Grillo” Hugo Ávila desconfió de la maniobra, y el diputado Tiago Puente fue categórico afirmando que “tiraron un hueso” denunciando una “maniobra de distracción” de parte del oficialismo.

“Yo lo tomo con sorpresa. No se lo había realizado pensando en que podía generar algún malestar o desconfianza, y a partir de una propuesta de la propia oposición es que Gustavo (Saadi) recoge el guante y se pone a trabajar en la viabilidad o no de este desacople”, dijo el presidente del Concejo Deliberante de la Capital Nicolás Zavaleta en “Mañana Central” (Radio Ancasti 98.5 – lunes a viernes de 7 a 10).

El edil recordó que “salieron los referentes más importantes del radicalismo a acompañar, después como condicionando lo que se haga a nivel provincial, y hoy nos desayunamos que es ‘una estafa, una traición’”, señaló.

“Me parece que muestra a las claras las verdaderas intenciones, porque muchas veces se llenan la boca hablando de calidad democrática, de la república, de transparencia, y esta era una oportunidad para hacerlo, donde en principio estábamos todos de acuerdo”, fustigó.

Zavaleta comparó con ironía esta nueva postura en comparación a “las felicitaciones hacia Rodríguez Larreta por la decisión de desacoplar las elecciones”.

“Me parece que hoy por hoy sí se ve a las claras las intenciones verdaderas cuales son, y es buscar un rédito electoral y buscar cómo le funciona. De un viernes a otro cambió en 180 grados la postura que tenía el radicalismo”.

¿A quién le conviene?

Consultado sobre la conveniencia o no del “desacople” tanto para oficialismo como oposición, Zavaleta dijo: “Yo no voy a hablar qué les conviene a la oposición o no, ellos sabrán perfectamente qué les conviene. De hecho lo están mostrando en las declaraciones y el cambio de opinión repentino y rotundo. Evidentemente creen que lo que más les conviene es que hay una boleta única”, definió.

“Gustavo (por el intendente Saadi) viene hablándolo desde hace un año de la necesidad de zonificar, darle un marco de mayor territorialidad a las elecciones. Siempre planteó la necesidad de que en algunas ciudades, como pasa en el resto del país, las elecciones se hagan de manera independiente al resto de las otras o por lo menos le den un margen al vecino de darle a conocer con exactitud y claridad qué es lo que se está eligiendo. Y la municipalidad de la Capital tiene una ordenanza que lo permite”.

¿Tema cerrado?

Fuente: El Chasqui Digital