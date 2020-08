El Snyder Cut, el regreso del Escuadrón Suicida bajo el ala de James Gunn, novedades sobre la segunda aventura de solitario de Wonder Woman, el debut de Robert Pattinson como el Cruzado Enmascarado… Había demasiada tela que cortar en el DC FanDome, pero el evento online de Detective Comics ha terminado cumpliendo todas las expectativas.

Para que no os dejéis nada en el tintero, a continuación recopilo lo más destacado que nos ha dejado la FanDome, incluyendo revelaciones sorpresa y tráilers para enmarcar, y reflexiono brevemente sobre por qué ha sido una jugada maestra de una DC que, al fin, ha puesto contra las cuerdas la hegemonía marvelita en el panorama cinematográfico superheróico.

‘Justice League: The Snyder Cut’

Con permiso del panel de ‘The Batman’, vamos a comenzar por el que, para muchos, era el gran reclamo de la DC FanDome: el Snyder Cut de ‘Liga de la justicia’.

Los breves teasers que fue publicando Zack Snyder en su cuenta de Twitter durante los días previos al evento fueron suficiente indicativo de que íbamos a disfrutar de un primer tráiler de la versión definitiva del malogrado filme superheróico; y la cosa no sólo no ha decepcionado, sino que ha disparado aún más si cabe las expectativas.

Este vistazo a ‘Justice League: The Snyder Cut’ nos ha permitido paladear el nuevo tratamiento de color que se ha dado al metraje, abandonando la estridente saturación del montaje cinematográfico; ha ofrecido la primera imagen en condiciones de Darkseid como gran villano de la función, y ha dejado claro que estamos ante un largometraje completamente nuevo con toneladas de material inédito.

No sé para vosotros, pero, para un servidor, la espera hasta que se estrene en 2021 bajo la forma de una miniserie de cuatro episodios —con la posibilidad de visualizarse como un largometraje de cuatro horas—, se va a hacer eterna.

‘Wonder Woman 1984’

Todos los retrasos a los que se ha visto sometido el estreno de ‘Wonder Woman 1984’ han hecho que echemos aún más de menos si cabe a la mujer maravilla de Gal Gadot, pero gracias a esta FanDome, además de poder confirmar que la superheroína volverá a nuestros cines el próximo 2 de octubre, la hemos visto en acción en un espectacular tráiler final.

En el último avance de la segunda película en solitario de Wonder Woman, dirigida de nuevo por Patty Jenkins y ambientada durante la recta final de la Guerra Fría, se ha vuelto a prometer un espectáculo de acción de primer nivel con pequeños tintes de comedia, y se ha presentado con más profundidad a los antagonistas: Maxwell Lord y Cheetah —interpretada nada menos que por Kristen Wiig—.

‘The Suicide Squad’

Muchos esperábamos que la DC FanDome arrojase algo de luz sobre lo que se trae entre manos James Gunn con su aproximación al Escuadrón Suicida. Las sospechas apuntaban a una libertad creativa y a una toma de riesgos impropias de un gran estudio; y después del aperitivo que se nos ha brindado podemos confirmar que parece que Gunn ha hecho lo que le ha dado la gana. Y eso es algo maravilloso.

El director curtido en la escuela Troma y artífice de las dos ‘Guardianes de la galaxia’ ha desvelado al fin a qué personajes interpretará su nutrido y peculiar reparto, en el que repiten Viola Davis, Joel Kinnaman, Margot Robbie y Jai Courtney, y que incorporará a colaboradores habituales como Michael Rooker, Nathan Fillion o su hermano James Gunn.

La pasarela de antihéroes no tiene desperdicio alguno, con “tapados” como Javelin, Polka-Dot Man, King Shark, The Thinker, TDK o Weasel —este último no tiene desperdicio—, y promete que esta suerte de ‘Doce del patíbulo’ comiquera hasta arriba de explosiones y humor macarra marca de la casa no va a dejar indiferente a nadie. Atentos al sneak peak que hay sobre estas líneas, porque anticipa uno de los grandes bombazos de Warner y DC. El 2 de agosto de 2021 veremos si ‘The Suicide Squad’ cumple con las expectativas.

‘Black Adam’ y ‘Shazam 2’

La temprana fase de desarrollo del primer largometraje en solitario de Black Adam, archienemigo del bueno de Shazam, ha impedido que se mostrase material más jugoso; pero he de reconocer que este breve concept teaser animado, en el que se introduce la interesante historia del personaje, ha llamado poderosamente mi atención.

Buena culpa de ello la tiene la narración de un Dwayne ‘The Rock’ Johnson que cada vez es más gigantesco, que parece haber nacido para interpretar el papel, y que soltó la gran bomba del panel de ‘Black Adam’ al confirmar que la JSA —Justice Society of America— estará presente en el filme, con una alineación compuesta por Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher y Cyclone.

Mucho más escueta fue la información que se dio sobre ‘Shazam! 2’, más allá de que su título completo será ‘Shazam: Fury of the Gods’ y que el actor Sinbad se unirá al reparto en un rol aún por determinar.

‘Shazam: Fury of the Gods’, dirigida por David F. Sandberg, se estrenará el 4 de noviembre de 2022. ‘Black Adam’, capitaneada por Jaume Collet-Serra, lo hará el 22 de diciembre de 2021.

‘The Batman’

Creo que ya he visto el tráiler de ‘The Batman’ unas 8 o 10 veces y aún no salgo de mi asombro. Estaba claro que la aproximación de Matt Reeves al superhéroe gothamita era el gran plato fuerte de la DC FanDome junto al deseado Snyder Cut, y el descomunal avance que se ha mostrado la corona como el título más potente de la división cinematográfica de Detective Comics.

Podéis leer todos los detalles y entresijos del tráiler en el análisis que ha publicado Mikel, pero no hace falta más que fijarse en su opresiva atmósfera noir —más que una película de superhéroes parece un thriller de asesinos en serie—, en su brutal tratamiento fotográfico cortesía de un Greig Fraser destinado a convertirse en el digno sucesor Roger Deakins, y en un Robert Pattinson genial como un Batman más violento y vengativo que nunca, para darnos cuenta de que estamos ante un proyecto único en su especie.

Aún falta mucho para que se estrene ‘The Batman’, fechada para el 1 de octubre de 2021, pero ya se encuentra entre los títulos más deseados de mi lista personal. ¡Vaya pintaza!

‘Gotham Knights’ y ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’

Los aficionados del Universo DC que, además de leer cómics y ver series y películas, también damos caña al pad de control, estábamos esperando como agua de mayo el unas novedades para el sector del videojuego que no han defraudado lo más mínimo; empezando por un ‘Gotham Knights’ que recupera todo el espíritu de la saga ‘Arkham’ retomándola desde donde nos dejó su última entrega.

Tanto el tráiler como el gameplay de ocho minutos presentados durante la FanDome lucen espectaculares, poniéndonos en la piel del cuarteto formado por Batgirl, Nightwing, Red Hood y Red Robin; quienes tendrán que sustituir la figura ausente del Cruzado Enmascarado. Y por si este cambio de protagonistas fuese poco, se ha confirmado que el Tribunal de los Búhos formará parte de la trama. Música para mis oídos.

Además del título desarrollado por Warner Bros. Games Montreal, Rocksteady Studios, padres de la impecable saga ‘Batman: Arkham’, hicieron público un primer tráiler de ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’; un nuevo acercamiento al supergrupo de antihéroes de DC en el que el humor va a estar a la orden del día.

Mediante una breve y espectacular cinemática —lamentablemente, aún no hay nada de gamplay al que echar el guante—, la gente de Rocksteady ha presentado a su cuarteto de personajes jugables, compuesto por el Capitán Boomerang, Deadshot, Harley Quinn y Shark King; y revelado que el juego se ambientará en una Metropolis que parece estar siendo asediada por Brainiac y que el objetivo del Escuadrón será nada menos que Superman. Huele a bombazo.

Un multiverso lleno de posibilidades

Más allá de tráilers, de avances y de detalles sobre los nuevos largometrajes y videojuegos que se están cocinando, puede que lo más emocionante que nos ha dado esta DC FanDome haya sido la perspectiva del brillante futuro que tiene por delante la compañía, que podríamos asociar a una única palabra: Multiverso.

El breve panel de ‘The Flash’, además de desvelar el aspecto del nuevo traje del Velocista Escarlata, sirvió para confirmar que Warner y Detective Comics tienen un ambicioso multiverso entre manos que, más allá de su potencial a la hora de desarrollar tramas y crossovers imposibles, puede significar una diversidad tonal y estilística que ponga contra las cuerdas de una vez por todas a la competencia.

La idea de que la sombría y cruda ‘The Batman’ de Matt Reeves y Robert Pattinson conviva en un mismo multiverso cinematográfico con títulos jaraneros y campy como ‘The Suicide Squad’ o propuestas más ligeras como las de ‘Shazam!’ o ‘Aquaman’, despliega un abanico de posibilidades casi infinito —no digamos cuando comiencen a cruzar personajes— con el que combatir la formularia monotonía —salvo excepciones— del repertorio marvelita.

Es muy pronto para dictar sentencias y nombrar vencedores de una guerra que aún no se está librando, pero no cabe duda de que, con este panorama, la batalla va a ser encarnizada.