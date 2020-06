El 5 de junio de 2005 sucedieron de forma lugar dos acontecimientos muy importantes en España. El primero fue que Rafa Nadal conquistó su primer título de Roland Garros en un partido contra Mariano Puerta emitido por La 1. El segundo fue que justo después ese mismo canal estrenó en abierto en nuestro país ‘Perdidos’, dando el pistoletazo de salida a un fenómeno irrepetible que se extendió durante varios años.

Puede decirse que ‘Perdidos’ empezó a convertirse entonces en la mejor serie del mundo para muchos espectadores. Sí, en Estados Unidos se vio por primera vez el 22 de septiembre del año anterior y en España hacía tiempo que podía verse a través del canal FOX en Digital+, pero muchos, entre los que me incluyo, no descubrieron la serie y a los supervivientes del vuelo 815 de Oceanic Airlines hasta entonces.

Lo nunca visto

Ya desde el primer momento se notaba que ‘Perdidos’ era una serie diferente, fuese por la notable inversión realizada -costó entre 10 y 14 millones de dólares según la fuente que uno consulte- como porque bien poco se tardaron en introducir esos misterios que nos trajeron a muchos de cabeza durante varios años. Poco tardaron en llegar las teorías sobe lo que podría estar por delante, convirtiéndose en un factor de entretenimiento tan importante o más que lo que veíamos en cada uno de los episodios.

Jack, Kate, Sawyer, Hurley, Locke y compañía pronto pasaron a convertirse en personajes más importantes que la mayoría de nuestras familias, algo que se reflejó en una respuesta por parte del público tan espectacular que RTVE acabó moviendo la serie de la sobremesa de los domingos al prime time de los jueves, enfrentándola ni más ni menos que contra ‘Operación Triunfo’. Se quedó lejos de derrotar al talent show, por aquel entonces en Telecinco, pero ya no hubo vuelta atrás.

El verano de 2005 en España fue el verano de ‘Perdidos’ para muchos. Algunos siguieron viéndola en La 1 -sus datos siguieron siendo muy buenos en la primera temporada, luego la cosa se torció y pronto llegaron las acusaciones de maltrato por parte de los fans-, otros la consiguieron por otros medios (esas descargas alegales a cuyo boom tanto ayudó), pero esa incipiente comunidad de amantes de la televisión que había en España dio un enorme paso adelante y desde entonces no se ha vuelto a mirar atrás. Yo con anterioridad ya me había enganchado a lo loco a títulos como ‘24’, pero ‘Perdidos’ fue algo común, esa serie que había que ver porque realmente todo el mundo hablaba de ella.

Poco a poco, los fans fueron abandonando su visionado en la televisión abierta, lo que propició que acabase dando el salto a La 2 antes de que el ente público dejase de apostar por ‘Perdidos’, la cual encontró un nuevo hogar en Cuatro. Ya entonces se relanzó la serie desde el primer episodio e incluso Jorge García, el actor que daba vida a Hurley, visitó España con motivo de la emisión del piloto en una sala de cine.

Sin embargo, eso sucedió ya en 2009 y es cierto que Cuatro se esforzó bastante en las diferentes campañas promocionales de la serie -seguro que muchos de vosotros recordaréis este spot, incluso aunque ya vieseis todos los episodios descargados- e incluso hizo una apuesta histórica para la emisión de su final, pero para entonces el desencanto ya había hecho acto de presencia. Sí, mantenía una enorme popularidad, pero las críticas empezaron a aparecer con fuerza ya en la segunda temporada y nunca desaparecieron, alcanzado la cima con su controvertido desenlace.

Algo irrepetible

Quizá ese honor simbólico de ser la mejor serie del mundo incluso le venía grande en su primera temporada, pero lo que hizo ‘Perdidos’ no lo ha vuelto a conseguir ninguna serie. Esa conquista inicial dio pie a un efecto arrastra global que hoy muchos no tolerarían ante la ingente cantidad de series en emisión. ‘Perdidos’ lo era todo y luego cada cual veía otras series, pero el punto en común que no llamaba era hablar de la isla, la iniciativa Dharma y todo el lío que se había montado allí.

Eso sí, casi sería mejor dejarlo como un bonito recuerdo, un hito irrepetible con unas circunstancias tan especiales que es sencillamente imposible reproducirlo. Ahora la serie ha llegado a los catálogos de Amazon y Sky, por lo que es mucho más fácil recuperarla que hace apenas unas semanas, pero va a ser imposible sentir lo mismo que entonces, la veas por primera vez o te aventures por un revisionado nostálgico como aquellos que ya adultos vuelven a ver ‘La vuelta al mundo de Willy Fog’ o ‘Campeones (Oliver y Benji)’.

‘Perdidos’ ya tuvo su momento y ocupa un lugar privilegiado en la historia de la televisión muy por encima de cualquier gusto personal. Luego algunas cadenas intentaron replicarlo con propuestas tan olvidables como ‘Flashforward’ o ‘The Event’, pero era imposible volver a conseguirlo. La que más cerca estuvo probablemente fue ‘Juego de Tronos’, pero era diferente al mezclarse espectadores que ya habían leído las novelas con aquellos para los que realmente todo era una sorpresa. La opción de las teorías quedaba así aniquilada.

15 años ya.