‘Caminantes‘, una serie de terror creada por José A. Pérez Ledo que se estrena el próximo viernes en Orange TV y que ha sido dirigida por el cineasta Koldo Serra utilizando exclusivamente teléfonos móviles. La serie es una apuesta por el género de terror con una trama de suspense cuyo principal recurso narrativo es la técnica del “metraje encontrado” o Found Footage, al estilo de ‘El proyecto de la bruja de Blair‘ (The Blair Witch Project, 1999).

Ya había una tradición en el formato en España, con el gran éxito de la saga iniciada con ‘REC‘, pero ‘Caminantes‘ le inyecta un plus de actualidad con un ritmo intenso y un lenguaje directo y sencillo que bebe del leguaje de vídeo en las redes sociales, como las capturas realizadas con los móviles de los protagonistas, localizados dos meses después de que se haya perdido su rastro, con lo que se conforma el hilo conductor de la historia para averiguar qué les ha pasado.

Una idea fresca en el panorama de las series españolas

Durante la presentación oficial de la serie, el director de 100 Balas (THE MEDIAPRO STUDIO) Alejandro Flórez ha expuesto la dificultad de sacar adelante un proyecto así:

“‘Caminantes’ es la suma de muchas partes que ha dado un resultado especial para nosotros, aunque creo que es la suma de 4 factores. Jose Antonio Ledo que la escribe con un ritmo que te mete en trama y solo sales cuando él quiere y está escrita pensando en otro factor, Koldo, que acaba de rodar ‘La casa de papel’ y se viene el dia siguiente para meterse entre pecho y espalada un rodaje difícil, bosque de Euskadi, lluvia, todo aquello con lo que un director sueña. El tercer factor son los actores que tenían mas susto en el casting que en el rodaje, y se han dejado la piel”. “Pero el cuarto factor fue Orange. que decidió apostar por el género en España y es sorprendente. Se ha juntado la tuerca y el tornillo. Les hablaban fascinados porque Orange apoyaba porque buscan la diferencia a los demás, han llegado tarde y quieren encontrar su hueco. lo fácil habría sido una serie más clásica con nombres consagrados, pero han arriesgado sin titubear en ningún momento. Ahora hay interés fuera, porque nos han estado machacando para enviar los episodios a los clientes para que lo vieran, ha llamado la atención en otros territorios y hay ofertas en firme por el producto y el formato”.

Lo que llama la atencion respecto a otros found footage es que, además de móviles se han utilizado aplicaciones y filtros, muy habituales entre los millenials y generación Z, que aquí también se ponen al servicio de la historia, transformando su efecto divertido en un elemento salvaje y terrorífico.De ello es muy consciente su guionista, José Antonio Pérez Ledo que contó de dónde vino la idea:

“Lo mio son las historias. La premisa, que parte de mi deseo de hacer una historia de metraje encontrado pero combinando vídeo vertical, snaptchat, filtros de stories, recursos y también limitaciones. Esto se mezcla con otro deseo, que era contar una historia de terror en el camino de Santiago que me parecía una buena idea que no se había hecho. Esas dos ideas confluyeron con un nuevo fenómeno en el que la gente graba en vez de ayudar. Reddit esta llena de cosas trágicas en las que se graba y no se ayuda al que está haciéndolo. ¿Si fuesen millenials en una situación violenta, lo grabarían? ese fue el punto de partida”.

Vuelta a los orígenes

Todo el equipo ha expuesto su experiencia, y nos han narrado cómo se llevó a cabo el proceso de una serie ambientada en la parte del Camino de Santiago que transcurre en la Selva de Irati, en Navarra, para lo que se usaron diferentes localizaciones de Bizkaia, como Gorbeia, el Palacio Munibe, el hayedo de Otzarreta y el albergue de peregrinos de Markina. Su director, Koldo Serra recuerda:

“El tiempo en invierno en la zona es muy duro, la rodamos en el noviembre más lluvioso de vizcaya de la década. Ayudó mucho que estuviéramos allí, porque metimos a los actores en pisos e hicieron piña, incluso había días que no se rodaba. El invierno es muy complicado, pero sobre todo se complica por los problemas de luz, que a las 6 ya estábamos sin sol, todo el equipo se ha entregado, aunque hubo momentos duros ahora lo recordamos como muy divertido”.

El director de ‘70 Binladens‘ (2018) ha relatado su punto de vista, encadenando el rodaje de ‘La Casa de Papel‘ con el de ‘Caminantes‘:

“Cuando leí el guion dije ‘¿Quién va a producir esto. el guion es muy loco’.Pero en Orange apoyaron todo, cuando les enseñamos la idea de Serrat para el tráiler les encanto y fueron a muerte por ello. Para mí fue como volver a los orígenes. El equipo de casting hizo un trabajo enorme y agradezco el ojo que tuvieron con los actores, lo han dado todo. Teníamos claro que eran un rodaje sufrido, volver a la época de los cortos y de ‘Bosque de sombras’. Nos lo planteamos como una sola película de terror, y la logística y la producción fue como si fuera la de un largo. “Desde el montaje de sonido y la postproduccion, que hemos mimado mucho en el montaje ha sido el de una producción única. Además, sin créditos, tampoco es tan largo, la experiencia lo que pedía era esta manera. Se ha apostado por dividirlo en pequeñas cápsulas de unos 16 minutos, pero todo el mundo cree que es una película de 2 horas. La gente a la que se la he enseñado, que la ha devorado del tirón le ha parecido casi como ver una película.

Una de las cosas que llaman la atención de ‘Caminantes‘ es, precisamente ese formato de 16 a 20 minutos por episodio, acostumbrados en España a series que duran más de una hora, sobre lo que Alejandro Flórez señala:

“El formato de sitcom americana en abierto no es muy común aquí y nos complica las ventas al exterior. Son el tiempo y las circunstancias las que nos llevan a esto. El consumo en internet, y los móviles. pero te das cuenta que se puede hacer en todos los géneros, no solo en la comedia, y el público es muy agradecido al verlo. No se la razón es otra forma de consumir saliendo de tiempos de los estándares. También tenemos plataformas con duraciones no típicas. incluso dentro de temporadas. Creo que ‘Caminantes’ también arriesga en esto”.

Otro de los elementos más difíciles es que para dotar de más realismo a esta técnica, la parte de la ficción que reconstruye la historia de los cinco desaparecidos ha sido grabada en calidad 4K con smartphones de última generación, en concreto dos iPhone 11 y dos iPhone 10 XS, cuyos parámetros iban siendo configurados manualmente por medio de una aplicación en ipad para usarlos como si se tratara de cámaras profesionales. Koldo Serra señala esa dificultad añadida:

“La idea inicial era que los actores se grabaran entre ellos, en la semana de ensayos nos dimos cuenta que era muy difícil, tomamos la decisión de que yo fuera los ojos de los chicos porque veces les notaba mas tensos por encuadrar bien que actuar. Ellos estaban pegadísimos a mi, de modo que las miradas coincidieran con los interlocutores. También hay muchos momentos que se graban entre ellos y que se viera por que hay varios móviles, quisimos que ellos eran lo que debían grabar, esto es una ficción y hay que contarlo de una manera”.

“Los condicionantes. La pura narrativa, yo tenia claro como quería contarlo, quería que panearan que hicieran esto y lo otro y que se sumaba a lo que debían transmitir, un condicionante técnico, por el móvil mandaba la señal a un ipad para ver si estaba bien diafragmado, así que acabé yo, un tipo como yo de 44 años corriendo por el monte. Fue bonito meterme en la piel de los 6 pero hay un momento en el que coges tanta distancia que parece que está rodado por los chicos. Hay momentos en los que yo hacia de tres actores y creo que en pantalla no se nota y queda muy bien”.

Un rodaje de locos

Los actores vivieron en primera persona esas dificultades, Por ejemplo, Carlos Suárez señala lo mal que se le daba a él personalmente.

“Había secuencias grabadas a dos móviles que era complicado por lo que nos tocaba a nosotros, yo le doy las gracias a Koldo, porque si tenia que operar yo la cámara era complicado. Estábamos llenos de cables, conectores, coger el movil de forma poco ortodoxa , era complicado y si lo sufrí los días que tocaba porque va todo muy preciso, la actuación, a la cámara, trabajábamos con un intensidad alta y la mano te vibra, te tiembla. Teníamos un armatoste.

Al igual, la actriz Alexandra Pino recuerda esos momentos:

“No creáis que es fácil hacerlo con 5 personas. Teníamos que estar sincronizados con Koldo, ha sido un gran reto. Es algo muy nuevo, que lo ves y te quedas agarrado. No paran de pasar cosas, menos mal que tuvimos una semana para ensayar, toda una semana para eso. Teníamos mucho miedo y yo hasta estuve practicando, me grababa y grababa a mis amigos, todos los días antes de ir”.

Koldo Serra insiste que, aunque realmente es una serie rodada con móviles, el resto de elementos es exactamente igual que el de otras producciones:

“Teníamos un equipo de 50 a 60 personas, se ha trabajado para todo lo que se ve en pantalla, nieblas, efectos especiales, para protésicos, para vestuario, para producción, es igual de grande que otras, pero rodada con móviles, no es igual que irte al campo sin mas y ponerte a grabar. Este found footage te impide trabajar en montaje, los directores tenemos trampas para descartar cosas, quitar diálogos, yuxtaposición para crea emotividad, música para suspense o golpes de efectos” Tuve que desaprender. no hay música salvo un par de temas, la serie va sin música, lo que rodaba no tenia opción de montaje, pero luego las ensayábamos sin posibilidad de hacer cortes para hacer que pareciera real. Ha sido muy diferente viniendo del plano-contraplano de otras series mas ortodoxas, hay cosas cambiadas de orden y detalles, pero apenas ha quedado material en montaje porque iban una detrás de otras, no podía poner reacciones de actrices y actores. Lo mas complicado yes que parezca que no haya puesta en escena todo fue pensado en casa y muy ensayado en los planos largos que entramos en la cabaña y salimos. La idea de que parezca improvisado cuando no hay nada improvisado.

Referentes y homenajes

Aunque tenga el estilo de Found Footage de ‘El proyecto de la bruja de Blair‘, realmente, los referentes de los autores están en el cine de terror. EL guionista no tenía mucho en mente ninguna película en particular, pero cuando llegó Koldo, el proyecto cogió un color de homenaje a grandes clásicos de los 70 y el horror survival como ‘La Presa‘ (Southern Confort, 1981):

“Todos los homenajes estaban ahí en el guion, Desde ‘Km 666’, por los tipos de la familia, ‘La matanza de Texas’, Rob Zombie… les mostramos a los actores películas como ‘Defensa’ (deliverance, 1972) cosas de ‘La casa de los 100 cadáveres’… más que el homenaje buscábamos la esencia del cine de terror, los guiones ibaa la base, ahora se habla de cine de terror elevado, y esto va la base, podía ser crudo y misterioso no había necesidad, pero he visto muchas pelis y no podía evitar hacer pequeños guiños” “Hay muchos recursos del género, diferentes elipsis, una fragmentación, pero la pura esencia del subgénero found footage es no hacer trampa. Además me fascinan los bosques, como volver 20 años atras, a mis cortos de terror ‘fotomatón’ y otros cortos gore, una vuelta a la esencia del género, el plano secuencia estaba en el guion, eran tomas largas y queríamos hacerlas sin trampa ni cartón, veis acting puro y todo el equipo, viene muy marcado por el formato”.

Por último, el guionista, Jose Antonio Pérez Ledo comenta la idea de una posible secuela si ‘Caminantes‘ tiene éxito:

“En mi mente hay una segunda temporada, parece que no pero si, hay una vía y hay una idea ya casi diseñada por mi parte. Ojalá si se pueda hacer. No podemos decir mas porque hay actores delante y queremos matarlos a todos (ríe). Es una premisa brutal, no exactamente igual y hasta aquí podemos leer”.