El mundo de los pósters cinematográficos es realmente apasionante. Ya estemos hablando de auténticas joyas del diseño gráfico o de la abominable y terrorífica cartelería polaca —de la que no puedo ser más fan—, nos encontramos ante una disciplina harto compleja en la que arte y marketing deben ir de la mano para llegar a buen puerto.

Si algo nos enseñó el bueno de Don Draper, es que el mundo publicitario es una auténtica jungla en la que no hace falta ser la persona más honesta para salir adelante. Esto, si nos ceñimos al campo que nos ocupa, quedó plenamente demostrado con uno de los pósters promocionales de ‘Legend’, el largometraje de 2015 protagonizado por Tom Hardy.

En él, como podéis comprobar, se utilizaron las cabezas de los dos protagonistas del filme —los hermanos Kray, ambos interpretados por el propio Hardy— para camuflar una crítica negativa de dos estrellas como si de una de mayor puntuación se tratase. Una jugada maestra con la que Benjamin Lee, el autor de la reseña no pudo enfadarse, tal y como comentó en un artículo en el que se explayó sobre el tema.

“Hay algo irritantemente brillante sobre este truco de magia promocional. Técnicamente, no hay nada deshonesto sobre el uso de mi calificación. Le di dos estrellas y hay dos estrellas a la vista. Me han troleado y no tengo ningún problema con ello. Puede que ‘Legend’ siga sin gustarme, pero sí que me gusta su equipo de marketing”.