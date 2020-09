He de reconocer que jamás hubiese predicho el éxito rotundo que terminó resultando ser ‘Crónicas de Navidad’; la cinta que, de la mano de un Kurt Russell entrañable en la piel del mismísimo Papá Noel, puso patas arriba los índices de audiencia de Netflix con una aventura familiar que, para ser sinceros, tenía más espíritu que calidad.

Esta buena acogida se tradujo en el anuncio de una segunda entrega que contaría con la incorporación de un veterano de la talla de Chris Columbus —’Solo en casa’, ‘Señora Doubtfire, papá de por vida’— a cargo de la dirección. Hoy, a tres meses de que vuelvan los turrones y los villancicos, la plataforma de streaming ha hecho público un primer avance de ‘Crónicas de Navidad 2’ que trae bajo el brazo su fecha de estreno.

Como podéis ver en el tráiler bajo estas líneas, ‘Crónicas de Navidad 2’ dará un mayor peso a la Mamá Noel de Goldie Hawn —recordemos, esposa de Russell en la vida real lo cual convierte el casting en una auténtica maravilla, pero no deja demasiadas pistas sobre qué derroteros podrá tomar la trama de la película.

It’s time for Mrs. Claus to get her due.

Kurt Russell & @GoldieHawn are back to save the holidays in THE CHRISTMAS CHRONICLES 2, only on Netflix 25 November. pic.twitter.com/wKAzAVoQBF

— NetflixFilm (@NetflixFilm) September 15, 2020