“Todos podemos ir más allá“. En medio del escándalo por la muerte de George Floyd y las protestas antirraciales que se están produciendo en todo el mundo, el drama ‘Criadas y señoras‘ (‘The Help’) ha resurgido para convertirse en un auténtico éxito de público. El drama apareció en el catálogo Netflix en Estados Unidos la semana pasada y encabeza el ranking de las películas más vistas en la plataforma.

‘Criadas y señoras’ ya fue un éxito comercial cuando se estrenó en cines, en 2011, y su historia de denuncia no podría ser más oportuna, así que no sorprende que esté arrasando en Netflix. Sin embargo, hay polémica por el punto de vista; tal como han señalado críticos y periodistas estos días, ‘Criadas y señoras’ vuelve a caer en el problema conocido como “salvador blanco” (“white savior”), tan habitual en relatos sobre racismo que no están narrados por gente negra. Como ‘Green Book‘, que recibió el Óscar al mejor film en 2019.

‘Criadas y señoras’ también fue nominada a mejor película del año aunque solo ganó uno de los cuatro premios Óscar a los que aspiraba: mejor actriz de reparto para Octavia Spencer, que tenía una de las escenas más recordadas del film (una relacionada con cierto ingrediente secreto en su tarta). La otra protagonista de esa escena era Bryce Dallas Howard, que ahora ha publicado una peculiar respuesta al éxito del film en Netflix.

La actriz acudió a su cuenta personal en Facebook para confesar su alegría por la noticia, sin embargo, considera que ‘Criadas y señoras’ no es la mejor película para informarse sobre el racismo en los Estados Unidos de América. Howard considera fundamental que la historia no esté filtrada por “la perspectiva de un personaje blanco” y “narradores predominantemente blancos”, por lo que recomienda ver otras nueve películas y series más apropiadas. Puedes consultar su lista más abajo.

“¡He oído que ‘The Help’ [‘Criadas y Señoras’] es la película más vista en Netflix ahora mismo! Estoy muy agradecida por las amistades exquisitas que surgieron por ese film… nuestro vínculo es algo que atesoro profundamente y durará toda la vida. Dicho esto, ‘The Help’ es una historia de ficción contada a través de la perspectiva de un personaje blanco y fue creada por narradores predominantemente blancos. Todos podemos ir más allá.

Las historias son una puerta hacia una empatía radical y las más grandes son catalizadores para la acción. Si estás buscando modos de aprender sobre el movimiento de los derechos civiles, linchamientos, segregación, Jim Crow, y las formas en las que todo esto tiene un impacto sobre nosotros hoy en día, hay un puñado de poderosas, esenciales y magistrales películas y series que se centran en las vidas de gente negra, sus historias, creadores e intérpretes:

-13th ⁣[Enmienda XIII]

-Eyes on the Prize⁣

-I Am Not Your Negro⁣ (No soy un negrata)

-Just Mercy⁣ (Cuestión de justicia)

-Malcom X⁣

-Say Her Name: The Life And Death Of Sandra Bland⁣ (Vida y muerte de Sandra Bland)

-Selma⁣

-Watchmen⁣

-When They See Us (Así nos ven) ⁣

Esta no es una lista completa así que, por favor, ¡añadid más en los comentarios!”