Será mañana de 8 a 11 hs.
FECHA: SÁBADO 20 DE MARZO, de 8:00 Y 11:00 HORAS SOLICITADO POR: TRANSNOA S.A. MOTIVO: CAMBIO DE COMANDO DE RECONECTADOR DE SALIDA NORTE 33kV EN E.T. BELEN. USUARIOS AFECTADOS: RESIDENCIALES, LOCALES COMERCIALES, POSTAS SANITARIAS, ANTENAS TELEFÓNICAS, DESTACAMENTOS POLICIALES, HOSPITALES, ESCUELAS, POZOS DE AGUA, EDIFICIOS PÚBLICOS, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DEL NORTE DE BELÉN: PUERTA DE SAN JOSE, POZO DE PIEDRA, CONDOR HUASI, LA CIÉNAGA, AZAMPAY, SAN FERNANDO, LAS JUNTAS, PUERTA Y CORRAL QUEMADO, EL EJE, VILLA VIL, HUALFÍN, LOS NACIMIENTOS, ETC.