La empresa Energía de Catamarca SAPEM pone en conocimiento de los señores usuarios el programa de suspensión de servicio eléctrico a realizarse conforme al siguiente detalle:
FECHA: VIERNES 13 DE NOVIEMBRE DE 2020
HORARIO: 07:00 A 12:30 HS
SOLICITADO POR: EC SAPEM
DISTRIBUIDOR/S: DISTRIBUIDOR VIRGEN DEL VALLE 13,2kV
ALIMENTACION: CENTRO DISTRIBUCIÓN N°2
MOTIVO: RESTRUCTURACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN 13,2kV POR AVDA. JUAN PABLO VERA Y AV. VIRGEN DEL VALLE. MANTENIMIENTO GENERAL Y PODA. ZONA EN MT: DESDE CD N°2 HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN PLAZA DE CHOYA Y HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN CALLE MARTIN DE MOUSSI.
USUARIOS SINGULARES: ESTACIÓN DE SERVICIO PETROGRUTA S.A. (AV. VIRGEN DEL VALLE) ? RESIDENCIA UNIVERSITARIA.
RESIDENCIALES: LOCALES COMERCIALES, POSTAS SANITARIAS, ANTENAS TELEFÓNICAS
USUARIOS RESIDENCIALES UBICADOS EN LOS BARRIOS: B° MARIANO MORENO ? B° EL MÁSTIL – B° 144 VV (CHOYA) ? B° EL MILAGRO ? LOTEO LA POLA. POR AVDA. VIRGEN DEL VALLE DESDE ECHEVERRÍA HASTA PLAZA DE CHOYA.