Empleados expresaron su inquietud porque se resolvió que deben seguir trabajando, cuando consideran que lo prudente sería interrumpir las actividades en la fabrica a raiz del caso positivo.

Por su parte, Según la patronal señala que cumple con todos los protocolos, y por ello estima que las reales posibilidades de contagio surgen fuera y no dentro de la empresa

Un empleado en su testimonio dijo, ayer les informaron que una encargada de la fábrica “es positiva de COVID”, y según su testimonio la trabajadora positiva de coronavirus “tuvo contacto con todos nosotros de la línea, podemos llegar a ser positivos algunos de nosotros, y tenemos que ir a trabajar como si nada. No nos van a aislar, no nos van a hisopar a menos que alguno presente síntomas”.

En otro tramo de sus declaraciones, planteó que “nos indigna que no nos aíslen, no nos quieren hisopar y mañana (por hoy) tenemos que presentarnos a trabajar como si nada. Tenemos esa duda sobre si somos o no somos positivos. No sabemos del COE porque no actúa. Estamos viendo que en todos lados hay casos positivos y cierran. Hoy (por ayer) nos dijeron que supuestamente iban a desinfectar pero mañana tenemos que ir a trabajar de nuevo”.