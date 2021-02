Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNCA se manifestaron en el edificio de la institución, disconformes con el rumbo de su educación y las medidas que se han tomado en los últimos tiempos el decano Barrionuevo.

¡Los estudiantes tenemos derecho a ser escuchados!

Nos hacemos presentes alumnos de la Facultad de Cs de la Salud de la UNCA para hacernos escuchar y que se nos respete. No podemos, ni aceptamos como alumnos culpar a la pandemia de una mala gestión de años. Queremos soluciones viables, reales, para alumnos que están en la ciudad capital y en el interior.

Durante el año 2020:

●No tuvimos todas las mesas de examen.

●No huvo posibilidad de presentar equivalencias.

●No pudieron inscribirse chicos libres a distintas materias.

●No hubo promoción de materias.

●No dejaron hacer las practicas profesionales.

●Nos exigen aprobar dos materias por año pero no nos dan mesas de exámenes para aquellas materias que fueron regularizadas en el año 2020, lo cual hace que el alumno pierda un año de cursar.

●No garantizaron el cumplimiento del calendario académico 2020.

Cabe mencionar que en el transcurso del año 2020 los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Salud se organizaron y mediante varias notas trataron de contactarse con Secretaria Academica, la cual no dio respuesta hasta que los alumnos anunciaron que iban a hacer una manifestación.

¿Qué clase de profesionales quiere tener el Sr. Decano Barrionuevo en Catamarca y en el país futuro? Si él no esta comprometido en el cargo en el que está.