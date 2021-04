La directora de Epidemiología del Ministerio de Salud, Gloria Barrionuevo se refirió, en un medio local, al trabajo y al plan operativo que se viene llevando a cabo con respecto a la vacunación contra Covid-19 y Gripe en la provincia.

En relación a la vacunación de este jueves, en los diferentes nodos, la directora de Epidemiología, aseguró que “hoy tenemos una jornada intensiva de vacunación, tanto en el Predio Ferial como el Hospital Carlos Malbrán. En el Hospital Malbrán estamos aplicando segunda dosis en personal de salud y en el Predio Ferial a los pacientes crónicos, estamos completando esquema con la vacuna Sinopharm”.

“A las personas que se registraron en la página, se les envía un turno a sus teléfonos personales o a los mails, es importante que revisen en las carpetas de correo no deseado o spam; porque muchos pacientes refieren que leen el turno después que pasó el día de citación” aclaró la funcionaria.

Asimismo, Barrionuevo remarcó sobre el trabajo del plan operativo de vacunación, y dijo que “hoy se está vacunando con total normalidad y están habilitadas todas las mesas de vacunación, para que sea lo más rápido posible y las personas estén vacunadas. Les pedimos por favor que lleven el carnet de vacunación y asistan a la hora indicada en el turno”. La doctora explicó que solo se vacuna a las personas que tiene cita y que figuran en los listados y pidió que quienes no cumplan con estos requisitos, eviten ir a los nodos.

Docentes

Con respecto a la segunda dosis de vacunación a los docentes, señaló que “ahora estamos haciendo aplicación de segunda dosis escalonada según el riesgo que tengan; empezamos con crónicos y va ser una campaña intensa para adultos mayores con la segunda dosis, se va ir priorizando a medida que tengamos disponibilidad de dosis”. También explicó que a los listados los entregan directamente las instituciones según las indicaciones de priorización por riesgo que figura en el Plan Operativo.

Casos particulares

Al consultarle sobre si la artritis reumatoidea representa una de las enfermedades de riesgo, la directora de Epidemiología dijo que “este tipo de enfermedad por la evidencia que hay, no entra en el grupo de patologías de riesgo asociadas a COVID. Esto no significa que no sean importantes, sino que aún no existe evidencia científica para que Nación las incluya en el grupo”. Ante el ejemplo de un docente que perdió el turno, y quería concurrir al Predio Ferial el domingo; aclaró que no debe ir “porque se estará vacunando a pacientes crónicos, y de debe respetar la convocatoria; porque las dosis son para ellos, a los docentes rezagados ya se los va citar en su momento”.

“La semana que viene empezamos con la segunda dosis de adultos mayores por eso les pido estar atentos” afirmó la directora de Epidemiología a la vez que reiteró que la convocatoria a este grupo se hace por redes sociales y medios de comunicación.

Antigripal

Con respecto al operativo con la vacuna antigripal, Barrionuevo, afirmó que “llegaron tres tipos de vacuna antigripal: La pediátrica que es hasta los 24 meses, después está la de 24 meses hasta 64 años que es la Viraflu adultos y también tenemos la que es para mayores de 65 años. Las dosis que llegaron son pocas en cuanto a la población que hay en Catamarca y ayer nos quedamos sin dosis; sin embargo hoy tendremos nueva entrega”.

“Para la vacuna Antigripal necesitamos la indicación médica desde los 24 meses hasta los 64 años, mientras que mayores de 65 no hace falta la indicación, al igual que los niños hasta 24 meses y las embarazadas”, remarcó.