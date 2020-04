Desde que comenzaron a ver la luz las primeras informaciones sobre el coronavirus, que ahora tiene paralizada buena parte del planeta, fueron muchos los que apuntaron al realismo del largometraje ‘Contagio’, señalándolo como una suerte de premonición de todo lo que estaba por llegar, y ha terminado convirtiéndose en pandemia.

Con el COVID-19 poniendo en jaque a algunas de las naciones más poderosas —véase Estados Unidos—, la división de salud pública de la universidad de Columbia ha decidido aliarse con los interpretes principales de la película de Steven Soderbergh —a excepción de Gwyneth Paltrow y Jude Law— para dar forma a una serie de vídeos en los que se dan consejos para afrontar la crisis global.

En ellos, que podéis ver al final de este artículo, Matt Damon habla sobre la importancia de escuchar a los expertos en la materia, Laurence Fishburne da pistas sobre qué podemos aportar para impedir la propagación del virus, Jennifer Ehle aporta información sobre la vacuna y su desarrollo, Kate Winslet nos da una masterclass sobre la importancia de lavarse las manos, y Marion Cotillard da una visión general de la pandemia y de lo crucial del confinamiento.

Más allá de lo acertado de esta iniciativa, durante estos días ha trascendido una información de lo más curiosa. Mike Ryan, escritor en el medio Uproxx, ha compartido recientemente un extracto de una entrevista que realizó a Steven Soderbergh en el año 2011. En ella, el director afirmaba que, tras reunirse con expertos en la materia preparando ‘Contagio’, llegó a una inquietante conclusión: una pandemia como la del coronavirus era inevitable.

“Hay dos cosas que eran perturbadoras. Una de ellas es que todo el mundo con el que hablabas, decía, ‘esperamos una de las grandes’. Y algunas de las historias de la gente que abordaba las situaciones, cómo los políticos les impedían hacer su trabajo, eran realmente deprimentes. Cómo tenían que aparecer en el lugar donde hubiese un brote de una enfermedad tratable, preparados con suministros, y cómo a causa de una situación política volátil, no se les permitía evitar que la gente muriese. No tienen jurisdicción en ningún sitio. Tienes que pedirles que vengan. Tienen que ser invitados”.

Por otra parte, el guionista de la película, Scott Z. Burns, que trabajó estrechamente con el Centro de Control de Enfermedades estadounidense entre 2009 y 2010 mientras se documentaba, ha cargado en una entrevista reciente con el medio Slate contra la gestión del presidente Trump de la crisis del COVID-19.

“He escuchado una rueda de prensa que dio el presidente en la que se describe a si mismo como un hombre de negocios al que no le gusta que la gente esté sentada. Bueno, puedo imaginarme su opinión sobre el departamento de bomberos. Vivo cerca de una estación, y se pasan algún tiempo sentados cuando no hay fuego, pero no puedes construir un departamento de bomberos cuando tu casa ya está ardiendo. Desgraciadamente, esta administración ha decidido que esto es lo que quiere hacer, lo cual deja a la gente atrás. Cuando miras a la cantidad de pruebas que ha hecho este país y la comparas con la de otros países, esa es la parte que me asusta.