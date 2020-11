El Ministerio de Salud de la provincia comunica a la población en general que aquellas personas que son contactos estrechos de casos positivos de COVID-19, y que han sido contactadas por el Equipo de Seguimiento del Ministerio o están a la espera, deben cumplir con la indicación de aislamiento preventivo obligatorio, durante el cual no deben salir por ningún motivo, aun cuando no presenten síntomas.

El aislamiento es la principal medida para el bloqueo efectivo de la enfermedad. Al respecto, Alejandro Santillán Iturres, miembro del COE Salud, indicó que a partir de la detección de un caso se realiza el aislamiento del mismo y la búsqueda de los contactos para indicar el aislamiento por 14 días y luego se evalúa si se indicará la toma de muestra.

«Lo más importante es el aislamiento de estas personas, porque genera el bloqueo de la enfermedad. En aquellas enfermedades en donde existen vacunas, se las utilizan junto al aislamiento para hacer un bloqueo efectivo. En el caso del COVID-19, de momento no existe una vacuna, por tal motivo el aislamiento estricto de los casos y sus contactos estrechos es el único dispositivo de bloqueo, quedarte en tu casa durante 14 días, esa es la mejor vacuna”, resaltó el infectólogo.

Con respecto al hisopado, la secretaria de Asistencia en Salud Pública, Manuela Ávila, explicó que “es una indicación médica, es el método diagnóstico en el caso de COVID. Si tenemos un paciente sospechoso de coronavirus, ese paciente es interrogado por gente de Epidemiología, se ve cuáles son sus contactos, se estudia todo el caso, los antecedentes, el nexo epidemiológico, si está asintomático, y se toma la decisión de si es necesario hacer el hisopado o no. Ese pedido pasa al SAME, y el SAME debe acercarse al domicilio de este paciente y realizar el hisopado”.

Además, remarcó que, en ningún caso, el hisopado se hace por pedido de una persona particular, sino que obedece exclusivamente a criterio médico.

“La principal conducta que tenemos que tomar es el aislamiento por 14 días, a medida que se va evaluando el estado clínico del paciente -a través del Equipo de Seguimiento- se van tomando decisiones de los pasos a seguir. De ser necesario, se pasa el contacto a nuestros equipos de Salud Mental para que hagan tareas de apoyo que resultan de gran importancia”, recalcó la doctora Ávila.

Cualquier persona que presente uno o más síntomas relacionados al COVID-19, o haya estado en contacto estrecho con un caso sospechoso o confirmado, debe mantenerse aislado en su domicilio y comunicarse a los siguientes teléfonos:

-SAME: 107 o 3834238872

-Hospital de Niños Eva Perón: 3834239673

-Hospital San Juan Bautista: 3834613362

-Maternidad Provincial 25 de Mayo: 3834680333

Contacto estrecho

Cabe recordar que se considera como contacto estrecho a cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a dos metros con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas, durante al menos 15 minutos.