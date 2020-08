Es inevitable que todos y todas tengamos en el WhatsApp alguna conversación, ya sea individual o de grupo, que preferimos que se mantenga oculta. No suele ser normal que cotilleen nuestro móvil –al menos, no debería–, pero, por si acaso, nunca está de más tomar medidas para no mostrar, sin borrar, mensajes privados de WhatsApp.

Una opción, por supuesto, es eliminar el chat, pero existe otra posibilidad más sutil que permite ocultar conversaciones sin borrarlas. Es un sistema tremendamente sencillo, para el que sólo tienes que seguir estos pasos, tanto en iOS como en Android:

Mantén pulsado el chat que deseas ocultar.

Pica en el símbolo que está a la izquierda de los tres puntitos, en la parte superior derecha de la pantalla.

En cuanto lo hagas, el chat desaparecerá. Se archivará.

Cuando te manden un mensaje a ese chat se desarchivará automáticamente.

Si quieres que esté de nuevo a la vista, en el caso de Android deberás ir al final de la lista de chat activos y, ahí, verás una carpeta llamada ‘Archivados’. Entra en ella y sigue el mismo proceso que para archivarlo. En iPhone está carpeta se encuentra encima de ‘Crear grupo’ y ‘Listas de difusión’.

Debes pulsar en el símbolo que está a la izquierda de los tres puntitos 20BITS

¿Cómo saber quién ha leído los mensajes en un grupo de WhatsApp?

Aunque WhatsApp sea, con bastante diferencia, la app de mensajería más utilizada en todo el mundo, tiene algunas funciones que no todas las personas usuarias conocen. Ya hemos visto cómo ocultar mensajes sin borrarlos y, ahora, os vamos a explicar cómo saber quién ha leído los mensajes en un WhatsApp. El sistema, de nuevo, es realmente fácil:

Entra en el grupo.

Mantén pulsado el mensaje.

Pica en los tres puntitos que salen en la parte superior derecha de la pantalla.

Entra en ‘Info’.

Ahí te aparecerá qué miembros del grupo han recibido el mensaje y quiénes lo han leído ya.

