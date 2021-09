Uno de los grandes problemas de la actualidad está relacionado con el desperdicio de comida, miles de tiendas pequeñas o supermercados tiran productos que están en buen estado a la basura. Para intentar frenar este problema, existen varias apps que quieren acabar con este inconveniente con el objetivo de sacarle más partido a estos recursos, además, existe la posibilidad de ahorrar dinero con dichas aplicaciones.

Too Good To Go

Esta aplicación es la más conocida para evitar que la comida que está en buen estado se tire a la basura. Seguramente habrás visto miles de vídeos en TikTok, YouTube o Instagram de influencers que graban sus compras para analizar el estado de los productos que les han tocado. La idea de esta app consiste en ponerse en contacto con carnicerías, fruterías, pastelerías y supermercados para comprar aquellos alimentos que siguen en buenos para el consumo.

Como se trata de productos que están a punto de tirar, cuestan la mitad de precio, es decir, te ahorras un dinero en la lista de la compra. Solo debes descargarte la aplicación en tu móvil, registrarte y empezar a escoger lo que más nos interesa a través de un listado que estará hecho a nuestra medida.

Too Good To Go está disponible para Android e iOS y sus puntos de venta directa o recogida de alimentos se encuentran en muchas de ciudades de España. Gracias a la app podrás disfrutar de comida exquisita con precios entre dos y cinco euros, además, estarás ayudando a preservar el medioambiente reduciendo el desperdicio de alimentos y las emisiones de CO₂.

Encantado de Comerte

A lo largo del día muchos comercios acaban tirando productos que no han conseguido vender, por consiguiente, esta app pone a disposición del usuario esos alimentos a precios reducidos. Se trata de una buena solución en el que el consumidor y la tienda salen ganando a partes proporcionales con el objetivo de generar un impacto positivo en el medioambiente.

Primero deberás descarte la aplicación para registrarte, una vez hecho este paso, podrás acceder a los productos que están a punto de tirar en los comercios de tu alrededor para encontrar el lote que más te guste. El pedido y el pago se hacen de manera online, sin embargo, tendrás que acudir a la tienda para recogerlo.

El objetivo de Encantado de Comerte es muy sencillo, se debe poner a disposición de los usuarios toda esa cantidad de comida que actualmente se tira en el día a día, de este modo, se puede conseguir alimentos de buena calidad a un precio económico con el fin de reducir el desperdicio alimentario. Ya puedes encontrarla en Android e iOS.

¡La Colmena que dice Sí!

El objetivo de la aplicación consiste en ofrecer a todo el mundo la posibilidad de alimentarse de una manera óptima gracias a las personas que inventan nuevas formas de comercializar sus productos. Cualquier comercio puede poner sus productos a la venta en la app, centrándose en fruta, verdura, pan, queso, carne y vino, entre otros.

El usuario es quién fija el precio de los productos y el mínimo de venta que debe alcanzar para asegurar la entrega, además, puede gestionar el stock de manera independiente. Esta plataforma posee un equipo que está destinado a desarrollar las ventas y se encarga de mejorar la logística de entrega. Además, los pagos se realizan de manera online y anticipados.

Yo no desperdicio

Otra app para reducir el desperdicio de alimentos a nivel nacional un poco diferente es Yo no desperdicio, se trata de una herramienta para móviles con la que podrás compartir los alimentos que no necesitas con el resto de los usuarios, además, puedes ver las ofertas que tienen los comercios con relación a los productos que tienen una fecha próxima de caducidad.

Para compartir alimentos, debes registrarte en la web con el fin de ofrecer comida en excelente calidad a los usuarios que deseen comprarla. Por otro lado, para recibirlos, tendrás que buscar alimentos que estén cerca de ti, contactar con aquellas personas que ofrecen los productos y acordar un punto de recogida. La app está disponible para Android e iOS.

