Amazon Prime Wardrobe se trata de un nuevo servicio del gigante ecommerce que está especializado en comprar ropa, y si en supuesto caso te las has probado y no te gusta cómo te queda o porque no has acertado con la talla, siempre existe la posibilidad de hacer una devolución, además, sale gratuita.

¿Cómo funciona este servicio?

Puedes hacer un pedido de dos prendas como mínimo y seis como máximo .

. Durante siete días te puedes quedar la ropa para probártela con tranquilidad.

para probártela con tranquilidad. Si has acertado con el pedido, deberás pagar los productos que desees quedarte.

quedarte. Por el contrario, existe la posibilidad de hacer devoluciones gratuitas. Prime Wardrobe te incluirá un caja y etiqueta para hacer el envío.

Es importante recalcar que toda la ropa de Amazon no es compatible con este servicio. Para diferenciarlo del resto y evitar confusiones, se incluirá un icono en la ficha de cada producto para identificar si podemos emplear este método de envío.

En Estados Unidos está disponible este servicio desde 2018 y se ha podido observar que cuenta con la adhesión de las grandes marcas que pertenecen al sector de la moda, independientemente de la edad del usuario. Básicamente, se puede encontrar artículos de Adidas, Michael Kors, Calvin Klein, Rayban o marcas propias de Amazon.

También podría llegar a estar operativo ‘Personal Shopper’, una personalización para elegir las prendas que más se ajusten a las necesidades del cliente. Es un servicio que por cuatro euros al mes ofrece sesiones online de estilismo.

¿Cuándo llegará a España?

De momento, Prime Wardrobe se encuentra en fase beta -desarrollo de pruebas- y solo está disponible para algunos usuarios de España. Aún se desconoce la fecha oficial de su lanzamiento , pero es de imaginar que en cuestión de semanas o meses esté abierto dicho servicio para todo el mundo.

Asimismo, para acceder a Prime Wardrobe debemos ser suscriptores de Amazon Prime -por 36 euros al año se incluyen los envíos gratis ilimitados para cualquier producto del comercio electrónico y se tiene acceso a Amazon Prime Video, Prime Music y Twitch Prime-.

