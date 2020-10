Cómo luce hoy "Ferdane" de "Fuerza de mujer"

14 octubre, 2020 1:01

Sinem Uçar es la actriz que interpretó a “Ferdane”, compañera de trabajo de “Bahar” en la exitosa novela turca “Fuerza de Mujer”. Mira cómo luce en la actualidad.

Las telenovelas turcas siguen tomando fuerza en Latinoamérica donde cada vez son más los televidentes que se sienten cautivados por estas tramas. En la actualidad una de las producciones que más ha conquistado corazones, en especial en la Argentina, es “Fuerza de Mujer”.

Esta ficción, que es emitida por Telefe, fue estrenada en 2017 y su nombre en su idioma original es “Kadin”. Cuenta con 3 temporadas en las que participan distintos personajes que han captado la atención de los espectadores, uno de ellos es “Ferdane”.

“Ferdane”, interpretada por la actriz Sinem Uçar, es compañera de trabajo de “Bahar”, protagonista de la novela y una mujer viuda que está sola en el mundo con sus dos pequeños hijos, Nisan y Doruk.

Uçar cuenta en su Instagram con más de 5 mil seguidores y aunque no es muy activa en la popular red social, en su cuenta recopila postales familiares y una que otra foto, años atrás en el set de la exitosa producción.

Un detalle que no todos los fanáticos conocen es que “Fuerza de Mujer”, cuya popularidad se ha extendido por varios rincones del continente, está basada en una famosa serie japonesa de nombre “Woman, my life for my children”.

Ante la gran fama y acogida que la producción nipona tuvo, productores de TV de Turquía decidieron hacer su propia adaptación, la cual ya han logrado vender a más de 65 países.

