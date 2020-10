Cinthia Fernández debutó en el Cantando y le dedicó el tema a Baclini: "Tomá, mirá lo que te perdiste"

15 octubre, 2020 0:36

Cinthia Fernández hizo su estreno en el concurso y, al finalizar, le tiró varios “palitos” a su ex, el empresario Martín Baclini.

Cinthia Fernández y Martín Baclini anunciaron a fines del año pasado que estaban separados. Y a pesar de que la ruptura se dio en julio, como en ese momento ambos participaban del Bailando, decidieron guardar el secreto hasta que terminara su participación.

Una vez que lo hicieron público comenzaron los roces y desde entonces la artista aprovecha cada ocasión que tiene para criticar a su ex. Y esto es lo que hizo este miércoles, en su debut en el Cantando 2020.

Acompañada por Facundo Magrané y vestida con un sensual body blanco y botas negras, ambos comenzaron con un homenaje a las divas mexicanas. “Ay, ay, ay. Pero qué bien que se portó Baclini”, dijo en medio de la participación el artista. “Una rata inmunda”, le respondió ella. “Así se dice, Cinthia”, cerró él el picante intercambio.

(Video: Canal Trece)

Luego, tras la presentación, apareció la foto del empresario atrás y Cinthia Fernández aprovechó para seguir descargando su bronca contra su ex. “Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Tomá, mirá lo que te perdiste”, lanzó, provocando las risas de todos. Y lo chicaneó por su apariencia: “Está como una pista de aterrizaje, como los emoticones de sorpresa. Se puso el botox y encima le brilla, es tremendo”.

El jurado quedó encantado con la presentación y su puntaje final fue de 21 puntos. Además, Moria Casán le hizo un particular elogio a la artista: “Te das el lujo de cantar con un culo perfecto. No tenés celulitis ni estrías, no lo puedo creer. ¿De dónde salieron tus tres hijas?”.

