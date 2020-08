‘Tenet’ al fin ha llegado a los cines y lo ha hecho con el aura de ser la película que va a salvar las salas tras el parón provocado por la pandemia de coronavirus y el aluvión de retrasos en las grandes producciones. Por lo pronto, ni siquiera ha sido el primer gran bombazo en taquilla desde la reapertura de los cines y además el propio Christopher Nolan no cree que su último trabajo vaya a salvar el cine.

Ha sido en una entrevista concedida a CNA donde preguntaron al autor de ‘Interstellar’ o ‘Dunkerque’ sobre la fama que ha ido adquiriendo ‘Tenet’ como película llamada a salvar las salas de cine. Nolan, un gran defensor de la experiencia cinematográfica, respondió con humildad apuntando lo siguiente:

Obviamente, no es el lanzamiento que imaginamos cuando estábamos haciendo la película, pero tampoco es el mundo que habíamos imaginado entonces y tenemos que adaptarnos como todos los demás. Estoy muy satisfecho de que el público alrededor del mundo tenga la posibilidad de contestar a la película, porque como cineasta, la película no está acabada hasta que el público va a verla y me dice qué es lo que he hecho.