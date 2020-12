El intendente de la Capital, Gustavo Saadi participó hoy de una nueva entrega de anteojos del Plan “Te Veo Bien” que es el beneficio que permite a los vecinos de la Capital que no cuenten con obra social, acceder a anteojos recetados por un oftalmólogo.

El acto se realizó en el Hogar de Día de la Municipalidad de la Capital, donde 15 personas entre niños y adultos mayores recibieron sus lentes. Acompañaron al intendente el secretario de Desarrollo Humano Alberto Natella, la subsecretaria de Salud Ana Lagoria, el subsecretario de Acción Social, Eugenio Barros y el concejal Aldo Cancino.

En la oportunidad, Gustavo saludó a los trabajadores sociales en su día, quienes “realizan un trabajo silencioso pero muy importante para la sociedad, sobre todo en este año de pandemia. La verdad que han realizado un trabajo extraordinario todos los que pertenecen a la Municipalidad”.

En referencia a la entrega del programa “Te Veo Bien” el intendente señaló que “estamos muy contentos porque estamos cumpliendo con la palabra que habíamos empeñado en marzo, la idea era empezar con las niñas y niños de las escuelas municipales pero la pandemia nos paró, y de a poco estamos saliendo y podemos ir cumpliendo. Sé que la situación es complicada no solo desde el punto de vista sanitario, sino también económico, y sé que es costoso no solo los anteojos sino también los controles oftalmológicos, por eso me pone muy contento ver que se extienda a los adultos mayores”.

A su vez, Gustavo añadió “a los que los reciben les digo, sé que les vamos a cambiar la vida, porque me lo cuenta Alberto Natella que tiene problemas de vista, no solo porque van a ver mejor, sino que se evitan otros tipos de problemas, como dolores de cabeza”.

Por último, el intendente se refirió a las actuales circunstancias de pandemia y resaltó: “Nos sigamos cuidando, porque esta pandemia no pasó, nos falta un largo trecho por recorrer, además se viene el dengue y es responsabilidad de cada uno de nosotros que tengamos los hogares limpios, sin reservorios de agua para que no nos gane este mosquito”.

Las entregas de los anteojos continuarán realizándose estos días en la Subsecretaría de Acción Social, los requisitos para recibir el beneficio son contar con obra social, presentar receta y Documento Nacional de Identidad en Sarmiento 1050 de lunes a viernes de 9 a 12 horas.