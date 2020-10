Cantando 2020: el BAR no funcionó y Aníbal Pachano, Laura Fidalgo y Lourdes Sánchez quedaron afuera

11 octubre, 2020 7:47

No duró mucho: el BAR del Cantando 2020, no tuvo el impacto esperado y Aníbal Pachano, Laura Fidalgo y Lourdes Sánchez ya no forman parte del certamen.

Los tres miembros históricos del BAR del “Bailando por un sueño”, fueron convocados a principios de octubre, cuando el programa ya estaba bastante avanzado. Al igual que en ese programa, la intención era que en el Cantando 2020, hubiera una última palabra en las devoluciones.

Aníbal Pachano, Laura Fidalgo y Lourdes Sánchez, tenían la posibilidad de subir o bajar un punto de la nota de cada participante, o de no modificarla. Con este criterio, la producción del Cantando 2020 quiso replicar el éxito que tuvo este segundo jurado anteriormente.

Y no es que la idea no funcionara, pero quizás hubiera sido necesario cambiar a sus integrantes. El BAR, integrado por Aníbal Pachano, Laura Fidalgo y Lourdes Sánchez, aportó mucho cuando tuvo que juzgar coreografías y destreza de los bailarines. Pero ninguno de los tres integrantes pudo dar devoluciones técnicas con respecto al canto.

Por eso el viernes pasado, Ángel De Brito despidió en el cierre del programa a Aníbal, Laura y Lourdes. “Un lujo tenerlos en este ritmo como invitados. Tres grandes personas que queremos mucho acá en la empresa, así que nos volveremos a ver, seguramente”, dijo en conductor.

A fines del mes pasado, el mismo De Brito dio la noticia de la incorporación del BAR al Cantando 2020, que no fue muy bien recibida por los miembros del jurado. Esta incorporación, coincidió con el lanzamiento de Master Chef Celebrity en el mismo horario, por lo que el certamen puso toda la carne al asador: agregó a estos tres personajes muy exitosos, y los participantes enfrentaron uno de los ritmos más esperados por el público: los tríos.

Pero ante la imposibilidad del BAR de brindar devoluciones técnicas, cuando finalizó la ronda de tríos terminó también su labor, y quedó como que habían sido invitados para ese momento solamente.

