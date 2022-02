Increíble pero en el antaño el municipio de Huillapima, dirigido hace una década por el intendente Omar Soria, los vecinos de la jurisdicción municipal no cuentan con redes cloacales, y esto significa que hacen sus necesidades las que van a parar a fosas o pozos ciegos. Y por esta incomodidad, que roza lo indigno en estas épocas, deben pagarle al municipio entre $ 1600 cada vez que solicitan el camión atmosférico del Estado o que el municipio subcontrata para desagotar el pozo de desechos fisiológicos.

Que no tengan cloacas no significa que ignoren su existencia. Es por eso que la comunidad, harta de la precariedad y la falta de higiene, le exige al intendente Soria que invierta en obras elementales para estos pueblos, que él gobierna hace 10 años y para el que tiene un presupuesto anual.

Este año, los vecinos no conseguimos que nos brinden el servicio pago, mas de unos 50 familias están con los pozos ciegos completos. Ya que desde mediado de noviembre del 2021 fue la última vez que desagotaron y muchos de ellos lo hacían una vez cada 45 días. La mayoría de estas familias transitaron la enfermedad de Covid, ni esos sensibilizó a las autoridades que busquen los medios para dar una solución.

Este portal web pudo dialogar con los vecinos damnificados y no ocultaron sus preocupación, también nos comentaron que contratar un servicio privado de capital sale dos o tres veces más caro y no tenemos ese dinero para pagarlo cada 30 a 40 días. Por último de en caso de no contar con una solución haremos un corte de ruta en protesta de una pronta solución. Concluyeron