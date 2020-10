Durante la mañana del miércoles 21 de octubre, se llevó a cabo el lanzamiento oficial de los concursos del logo y la canción que acompañarán este tiempo de preparación para vivir la ceremonia de beatificación de Fray Mamerto Esquiú, el próximo 13 de marzo de 2021.El anuncio se hizo en el marco de una conferencia de prensa ofrecida en el Obispado local por el Pbro. Julio Murúa, Fray Pablo Reartes y el Prof. Mario Vera, presidente y miembros de la Comisión Diocesana Esquiú, que tiene a su cargo la preparación y desarrollo del acto de beatificación, conjuntamente con la Comisión de la Provincia Franciscana.En el arranque del contacto con la prensa, el Padre Murúa manifestó que “en este camino hacia la beatificación del Padre Mamerto Esquiú, y con la intención de hacer participar al pueblo de diversas maneras, vamos a lanzar dos concursos, uno para elegir la canción y otro para el logo para identificarán este tiempo de preparación”. Antes de brindar detalles de los certámenes, el Prof. Mario Vera se refirió a la figura del fraile catamarqueño, afirmando que “fue un hombre muy importante en el XIX y es imprescindible hoy para los argentinos del siglo XXI. Un docente destacado, sacerdote ejemplar, periodista, primer diputado del departamento Valle Viejo, convencional constituyente, pero básicamente un hombre que ha consagrado su vida al servicio de Dios, de la Iglesia y de la Patria. Y ése es el Santo que hoy necesita la Iglesia y los argentinos, porque en su vida existen aquellos valores perennes, como el trabajo, el estudio, la honestidad, la responsabilidad, la coherencia”. Asimismo, invitó a “conocer la vida de Esquiú, y a que su fogosa palabra pueda encender el más puro amor a la Patria”, expresó, considerando que “será el Beato y pronto el Santo de la unidad de los argentinos”.Luego, el Padre Murúa dijo que el concurso de la canción está orientado a lograr una producción cuyo “contenido tenga que ver con la memoria, la historia, las virtudes y el compromiso con los valores del Padre Esquiú”, y está propuesto “a nivel nacional, para cualquier ciudadano, los únicos que no pueden participar son los miembros de la organización. La idea es que se sume mucha gente con creatividad, con amor al Padre Esquiú, a Catamarca y la Patria, dejándose inspirar por el Espíritu Santo”.Comentó que “el concurso tiene dos instancias, primero una etapa de preselección y luego la otra en que va a salir el himno definitivo. La instancia de preselección va a comenzar a partir del 30 de noviembre, que es la fecha límite para presentar la canción. El ganador va a tener un premio en dinero. Queremos tener al ganador antes del 20 de diciembre. La letra y música de la canción deben ser inéditas, puede ser un autor o varios; y los derechos de la canción ganadora serán de la Comisión”.Respecto del logo, Fray Pablo Reartes manifestó que “como lo visual tiene gran importancia en nuestra cultura, el objetivo es diseñar una imagen representativa para la beatificación, para la difusión de este evento en los distintos medios y formatos, que sirva para identificar y unificar todas las actividades, y a la vez adaptarse a cualquier soporte”. En cuanto a los participantes especificó que podrá ser “cualquier persona física mayor de 18 años, también los grupos familiares, dentro del ámbito de la República Argentina, que estén inspirados en la figura, en la persona de Fray Mamerto Esquiú. La propuesta se puede realizar en forma individual o en grupo. No podrán participar miembros del jurado ni de la comisión organizadora”.El sacerdote franciscano señaló que “el logo debe expresar el acontecimiento que vamos a vivir. Hemos puesto como lema ‘Fray Mamerto, pastor y peregrino, testimonio de unidad’, en estas palabras se expresa lo que queremos manifestar; y el tema ‘Fray Mamerto Esquiú, fraile cristiano comprometido con los pobres y con la historia de su pueblo’”. Además, indicó que en la confección se debe “tener en cuenta palabras clave como Dios, Jesucristo, pastor, peregrino, pueblo, unidad, patria, Virgen del Valle. Lo que se quiere rescatar son las virtudes teologales que vivió Fray Mamerto que lo hacen santo. Por ejemplo, su amor a la Virgen del Valle, su amor a la Patria y su compromiso con los pobres”.“La propuesta tiene que ser original e inédita para esta ocasión, se pueden utilizar signos y símbolos sintéticos pero no fotos ni textura”, aclaró, agregando que “el inicio es hoy y la fecha límite de presentación es el 30 de noviembre. La preselección será los primeros días de diciembre, y el 8 de diciembre se anunciará en las redes los tres trabajos seleccionados. El 19 de diciembre se anunciará de forma oficial el ganador. Como en el caso de la canción, hay premios, a los tres trabajos preseleccionados se les entregará una imagen de 20 cm. del fraile, y al ganador un premio de $10.000. Para cualquier consulta se deben dirigir al e-mail beatificaciónfme@gmail.com. La inscripción se hará a través de un link que los va a llevar a un formulario. También por un link podrán acceder a las bases y condiciones de los concursos.

Relacionado