La muerte de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis ha despertado conciencias en muchos rincones del planeta, ha impulsado la relevancia del movimiento antirracista #BlackLivesMatter, y ha derivado en acciones por parte de la industria cinematográfica y televisiva como la eliminación de ‘Little Britain’ de varias plataformas de streaming, y la retirada temporal de ‘Lo que el viento se llevó’ de HBO Max.

Bajo este escenario, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas norteamericana también ha decidido tomar partido y aportar su grano de arena particular, anunciando que, de cara a la ceremonia de entrega de los Óscar 2021, se implementarán nuevos estándares de representatividad e inclusión que influirán en la elegibilidad de los largometrajes a la hora de ser nominados. Así reza el comunicado en el que se ha anunciado la medida:

We are excited to announce the next phase of our equity and inclusion initiative. In our efforts to increase representation, we are working to create new industry standards, add new voices to our Board of Governors and expand the Best Picture category. https://t.co/HSIfHtXPVh

— The Academy (@TheAcademy) June 12, 2020