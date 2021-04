Una vez mas y otra vez falta de respuestas de la obra Social OSEP con una criatura , ya cansados de reclamar , los padres decidieron manifestarse en las puertas de la Obra Social ante la falta de la asistencia.

DESESPERADO PEDIDO DE UNA MAMÁ Hola a todos! Hoy no es una buena mañana, me siento triste y cansada. Quiero contarles lo que está pasando y que ayuden COMPARTIENDO, como muchos saben ámbar es electrodependiente para los q no saben necesita de la energía eléctrica para vivir!! Por lo tanto tiene internación domiciliaria hace menos de 1 año con médico a domicilio dos veces a la semana y enfermería. Hicimos convenio el con el dr GUSTAVO MEDINA con quien tuvimos fuertes cruces ya q no cumplía con la atención a mi hija, debía traer insumos indispensables tampoco lo hacía. Desde entonces hicimos el reclamo a la obra social mes de noviembre del 2020,ámbar había empezado con cuadros de fiebre y vomito porraceo! Dicho médico solo la medicaba para la gastroenteritis como ya sabrán muchos es gastroenterólogo. Y para la fiebre novalgina intercalando con paracetamol e ibuprofeno. NUNCA HISO SEGUIMIENTO PARA LLEGAR A LO QUE ERA y eso la llevo a hoy tener UNA FALLA RENAL resulta q ámbar venia haciendo infecciones urinarias y el médico jamás las trató. La última que fue el día 05 de abril la internamos en terapia intensiva con una sepsis IMAGÍNENSE sus órganos empezaban a fallar y solo me decían q estaban haciendo todo, mi corazón echo pedazos, si bien mi hija tiene problemas de salud pero yo la amo y la quiero viva y bien. Ahora tanto el médico como la obra social OSEP han echo ABANDONO DE PERSONA solicitamos el cambio de equipo URGENTE de la misma manera que le dieron al médico anterior y se niegan piden papeles que ni una empresa tiene como si la de Gustavo Medina la hubiese presentado sabemos q son trabas pero no vamos a parar hasta q se resuelva. Mi hija está sin insumos debiendo costearlos todos yo. También se le hace sondaje intermitente, lo hacemos nosotros, y el médico se lleno los bolsillos y es prestigioso para todo el mundo y la vida de mi hija que se la banque como pueda. NADIE SABE DE TODOS LOS CASOS DE ESTE MÉDICO,DE TRATAR A LOS NIÑOS COMO EL QUIERE . NO!!!!!! Hago responsable a la obra social y a Gustavo Medina por lo que de ahora en más le Suceda a mi hija. Gracias por su tiempo amigos y les pido que me ayuden COMPARTIENDO ÁMBAR NECESITA SER ASISTIDA AHORA!!!! Necesita sus insumos AHORA OSEP!!!!!!!!!! Ámbar Pérez casanovas