El COE de Belén, luego del rebrote de casos que se registraron en la jornada de ayer, determinó el pase a Etapa. La misma rige desde la medianoche de hoy y se espera los nuevos estudios para seguir evaluando la situación. «Ante el número tan importante de casos, amerita cierto cuidado por parte de toda la población a efectos de que podamos permitirle al área de salud, en conjunto con la policía y defensa civil, a realizar el bloqueo de los contactos estrechos de los casos positivos», se indicó ayer.

Aunque los contagios que se confirmaron ayer no se originaron en los eventos autorizados por la comuna durante Navidad, el intendente belicho, Daniel Ríos intentó un mea culpa y habló de hacerme cargo de las decisiones tomadas. «Quizás fue un error habilitar eventos, asumo la responsabilidad», refirió en el diálogo con Radio Valle Viejo.

Luego aclaró que no obstante, el rebrote se debió al ingreso de turistas. “Estaba todo normal, no se daban casos pero de los casos positivos, en el pueblo nos conocemos todos y no hay indicios de que sean las que estaban en estos eventos. El tema es que ha venido mucha gente y los contagios se dan dentro de los entornos familiares».