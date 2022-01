El empresario y Trader de las criptomones Edgar Bacchiani, propietario de Adhemar Capital, aseguró que todo lo pactado y acordado se va a respetar, llevando así tranquilidad a sus inversores.

Bacchiani ratificó su decisión de bajar las tasas de rentabilidad a partir del 15 de febrero -tal como lo había adelantado- aunque en esta oportunidad aclaró que por las condiciones actuales del mercado, se vio en la necesidad de adelantar esa medida (no precisió a partir de cuándo) que regirá para las nuevas inversiones.

“Hay mucha incertidumbre, y yo más que todo quería llevarles tranquilidad. Lo pactado se cumple, no se toca”, aseguró Bacchiani.

El empresario de las criptomendas utilizó su cuenta de Instagram para dirigirse a los inversionistas a través de un Live, a quienes les sugirió no dejarse llevar por las informaciones falsas que circulan en las redes sociales, y pidió informarse sólo a través de los canales de comunicación oficial de Adhemar Capital.

“No soy ajeno a lo que se publica, pero no me hago cargo de ello, no tengo por qué hacerme cargo mientras no salga de la red oficial de Adhemar Capital o de la mía”, expresó.

Bacchiani también repasó el mercado de las criptomonedas, explicó algunas operaciones que adoptó en las últimas horas, y se animó a vaticinar escenarios futuros.

En determinado momento, el vivo llegó a superar los 6000 personas siguiendo las últimas novedades del mundo de las criptomonedas.