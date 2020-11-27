Corte N° 88/2020
La empresa Energía de Catamarca SAPEM pone en conocimiento de los Señores Usuarios el programa de suspensión de servicio eléctrico a realizarse conforme al siguiente detalle:
FECHA: VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2020
HORARIO: DESDE 11:00 HASTA 13:00 HS.
SOLICITADO POR: EC SAPEM
DISTRIBUIDOR/S: DISTRIBUIDOR NORTE 13,2kV (ET NORTE)
DISTRIBUIDOR ESTE 13,2kV (ET NORTE)
DISTRIBUIDOR TEREVINTOS 13,2kV (ET NORTE)
ALIMENTACION: E.T. NORTE
MOTIVO: CONEXIÓN DE NUEVO TRANSFORMADOR DE POTENCIA ET NORTE.
ZONA EN MT: DISTRIBUIDOR NORTE 13,2kV: LMT 13,2kV DESDE E.T. NORTE HASTA SECCIONADOR A CUCHILLAS AV. SAN JUAN BAUSTISTA Y HASTA BARRIO PARQUE NORTE Y HASTA GRUTA VIRGEN DEL VALLE.
DISTRIBUIDOR ESTE 13,2kV: LMT 13,2kV DESDE E.T. NORTE (CD4) HASTA SECCIONADOR A CUCHILLAS UBICADO EN CALLE HOLANDA Y 22 DE ABRIL Y HASTA PUESTO DE SECCIONAMIENTO A CUCHILLAS UBICADO EN AV. CHOYA Y HASTA BARRIO PORTAL DEL NORTE.
DISTRIBUIDOR TEREVINTOS 13,2kV: LMT 13,2kV DESDE E.T. NORTE HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA SF6 UBICADO EN AV. TEREVINTOS Y VIRGEN DEL VALLE Y HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN AV. PEDRO AGOTE Y PASCUAL SOPRANO Y HASTA SECCIONADOR A CUCHILLAS UBICADO EN AV. CHOYA Y TEREVINTOS Y HASTA SECCIONADOR A CUCHILLAS UBICADO EN AV. SAN JUAN BAUSTISTA Y TEREVINTOS.
USUARIOS SINGULARES:
SECCO GENERACION TEREVINTOS.
AGUAS DE CATAMARCA CISTERNA EL MORRO
EMPRESA EL NENE – GRUTA VIRGEN DEL VALLE
USUARIOS DISTRIBUIDOR NORTE 13,2kV:
USUARIOS RESIDENCIALES Y SINGULARES UBICADOS EN LOS BARRIOS UBICADOS AL NORTE DE AV. TEREVINTOS: B° 50 VIV. (L.P.78/04), B° 50 VIV. (L.P.78/04), B° 40 VIV. (L.P.32/04), B° 40 VIV. (L.P.33/04), B° 25 VIV. (L.P.30/04), B° 25 VIV. (L.P.29/04), B° 25 VIV. (L.P.28/04), B° 40 VIV. (L.P.20/04), B° 40 VIV. (L.P.21/04), B° 40 VIV. (L.P.25/04), B° 40 VIV. (L.P.16/04), B° 40 VIV. (L.P.24/04), B° 44 VIV. (L.P.78/04), B° 06 VIV. (L.P.78/04), B° 25 VIV. (L.P.31/04), B° 50 VIV. (L.P.76/04), B° 40 VIV. (L.P.15/04), B° 40 VIV. (L.P.17/04), B° 50 VIV. (L.P.13/06), B° 32 VIV., B° 50 VIV. (L.P.03/96), B° 50 VIV. (L.P.17/91), B° 50 VIV. (L.P.31/91), B° 32 VIV. (L.P.30/95), B° 50 VIV. (L.P.05/96), B° 50 VIV. (L.P.29/96), B° 50 VIV. (L.P.07/95), B° PEREGRINOS DE LA VIRGEN, B° CERRO DE LAS ROSAS, ASENTAMIENTO MI JARDIN, B° PARQUE LA GRUTA, B° CENTENARIO, B° PARQUE NORTE (ZONA NORTE), LA AGUADA.
USUARIOS DISTRIBUIDOR ESTE 13,2kV:
USUARIOS RESIDENCIALES Y SINGULARES UBICADOS AL ESTE DE AV. CHOYA EN LOS BARRIOS: 50 VIV. (LIC 79/04), 40 VIV. (LIC 26/04), 25 VIV. (LIC 27/04), 50 VIV. (LIC 75/04), 40 VIV. (LIC 19/04), 100 VIV. (LIC 114/04), 40 VIV. (LIC 18/04), 40 VIV. (LIC 14/04), 40 VIV. (LIC 13/04), LOTEO MALVINAS ARGENTINAS, PORTAL DEL NORTE.
USUARIOS DISTRIBUIDOR TEREVINTOS 13,2kV:
USUARIOS RESIDENCIALES Y SINGULARES UBICADOS SOBRE AV. TEREVINTOS Y AL SUR DE LA MISMA EN LOS BARRIOS: Bº 156 VIV. NORTE, Bº LA ESPERANZA, LOTEO MAGISTERIO, Bº MAGISTERIO, Bº 500 VIV. (PARTE SUR), Bº PARQUE NORTE ESTE (PARTE NORTE), ETC.
|EC SAPEM: informa que la presente interrupción del servicio está sujeta a la posible suspensión por condiciones climáticas desfavorables o por razones de fuerza mayor y se reserva el derecho a energizar la línea de MT/BT antes del horario fijado.