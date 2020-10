Atento al aumento de casos de coronavirus reportados en el Poder Judicial, desde la Asociación de Trabajadores del Estado elevarán este jueves un petitorio a la Corte de Justicia planteando que se decrete receso extraordinario de dos semanas. Además, exigen que se controle la aplicación de protocolos sanitarios en todos los juzgados de la provincia.

En ese sentido, precisaron que el pedido busca “prevenir y que no sigan surgiendo más casos”, y advirtieron que, a los positivos registrados en las últimas horas en diferentes unidades judiciales, se sumaron otros dos, esta vez en el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF).

“Vamos a elevar una nota pidiendo que en el día de hoy se respete el protocolo de higiene en los juzgados y ellos como patronal verifiquen que se cumpla. Lamentablemente se ve que no se cumple por los casos que están saliendo”, adelantó a radio Valle Viejo la delegada de ATE Judicial, Cecilia Falcón, y planteó: “Si la construcción paró, ¿por qué no parar dos semanas para prevenir y que no sigan surgiendo más casos?”.