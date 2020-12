Un fin de semana cargado de adrenalina fue el que vivió Augusto D’Agostini en Concepción del Uruguay al consagrarse Campeón Argentino y Sudamericano del Rally Cross, CARX.

El titulo para el joven piloto catamarqueño viene a confirmar el excelente año Augusto, ya que la semana pasada peleó el Campeonato Argentino de Rally ganando el Gran Premio y a pesar de tener la mayor cantidad de puntos acumulados, por el descarte de una carrera que impone el reglamento, quedó como subcampeón.

Quedaba este último fin de semana de carreras en el CARX, que repetía escenario en este año, y tras el triunfo de la competencia final D’Agostini se queda con el Campeonato Argentino y Sudamericano.

“me voy muy contento por todo lo vivido, fue un gran año con una gran cosecha de puntos en todo lo que corrimos, recién me está cayendo la ficha de este campeonato argentino y sudamericano, quiero agradecer a todos por el apoyo de siempre, al equipo Baratec que me entregó un auto impresionante, a mi familia que siempre me apoya en todo lo que hago, y a todos los amigos que siguen mi carrera deportiva, este título es para Catamarca”, nos decía un emocionado Augusto D’Agostini cuando terminó la carrera de Concepción del Uruguay.

