La inteligencia artificial (IA) está presente en nuestro día a día, ya sea para generar textos, realizar recomendaciones personalizadas, hacer trabajos académicos, editar fotografías o crear imágenes, entre numerosas opciones. En la mayoría de los casos, de forma positiva, esta tecnología es un complemento capaz de ayudar al humano en numerosas tareas, sin embargo, también tiene un lado oscuro que puede llegar a incumplir la ley.

Un ejemplo de ello es el caso reciente de las jóvenes de Almendralejo (Badajoz), unas menores que han sido víctimas de la difusión de unas fotografías irreales en las que salían desnudas. Además, una veintena de madres denunciaron ante la Policía Nacional que circulaban dichas imágenes de sus hijas por redes sociales, concretamente, se trataba de unas ‘instantáneas’ creadas con inteligencia artificial para que apareciesen sin ropa.

Las denuncias apuntan a un grupo de adolescentes que decidió utilizar una aplicación para generar fotografías de las menores como si estuvieran desnudas, pero, ¿qué herramienta es capaz de hacer este delito? ClothOff es la app que está en el punto de mira por ser una herramienta que utiliza la IA para desnudar a chicas, asimismo, sus únicos requisitos son que la persona aparezca sola en la imagen y que no lleve ropa de abrigo para obtener un resultado final. Por otro lado, da igual el encuadre o la pose, debido a que ClothOff indica que la inteligencia artificial no tiene ningún problema a la hora de desnudar tanto a chicas como a chicos.

Utilizar esta herramienta tiene un coste, concretamente, cada vez que un usuario quiera desnudar a una persona debe gastar a cambio un token —una moneda virtual–. Estas se pueden conseguir de manera gratuita invitando a otros amigos a que prueben la inteligencia artificial o bien esperando tres días para recibir una, no obstante, los usuarios también tienen la posibilidad de pagar dos dólares por cuatro monedas e incluso pagar hasta 500 dólares para recibir 1.600 monedas.

Además, para usar esta herramienta, ClothOff indica en los términos de servicio que los usuarios deben tener al menos 18 años o tener el permiso de uno de sus padres o tutor legal, porque si el individuo tiene menos de 13 años, el adolescente no podrá utilizar el sitio web.

Sorprendentemente, ClothOff advierte en los términos y condiciones del servicio que el internauta «es el único responsable de las imágenes generadas» o «es el responsable de no usar la aplicación para fines ilegales o no autorizados» —como la creación de contenido objetable y la infracción de derechos de propiedad intelectual—. Asimismo, recalca que «no reclama la propiedad del contenido resultante» porque el servicio «está destinado para uso personal y no comercial», agregando que el usuario «acepta que sus imágenes no infringen los derechos de autor, marcas comerciales u otros derechos de propiedad intelectual de terceros».

Mientras tanto, en el pie de página, ClothOff resalta que «no guardamos ningún dato» y que «no asumimos ninguna responsabilidad por las imágenes creadas utilizando el sitio web». Pero dejando de lado los términos de servicio, en el caso de las mejores de Almendralejo se ha vulnerado el derecho a la intimidad personal, al honor y a la propia imagen, que está recogido en el artículo 18.1 de la Constitución Española y protegido en el Código Penal.

Otra app con IA que desnuda a personas

DeepNude es otra aplicación que se hizo famosa por tomar una fotografía de una mujer y desnudarla al momento. Esta app funciona de la misma manera que ClothOff, es gratuita aunque ofrece servicios de pago y también señala en sus términos de servicio que «al cargar un archivo u otro contenido o al hacer un comentario, el usuario declara y garantiza que al hacerlo no viola ni infringe los derechos de nadie más».

Además, avisa que «con respecto a cualquier archivo o contenido que cargue en las partes públicas de nuestro sitio, usted nos otorga una licencia mundial no exclusiva, libre de regalías, perpetua e irrevocable (con derechos de sublicencia y cesión) para usar, mostrar en línea y en cualquier medios presentes o futuros, para crear trabajos derivados, para permitir descargas y/o distribuir dicho archivo o contenido».

