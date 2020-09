Si en el pueblo en el que se ambienta ‘Amanece, que no es poco’ sentían verdadera devoción por Faulkner, en mi caso este fervor bien podría aplicarse a Zack Snyder. Y si hay algo que me tiene salivando como fiel seguidor del realizador, dejando a un lado el Snyder Cut de ‘Liga de la justicia’ que se estrenará en HBO Max el próximo 2021, ese es su retorno al subgénero zombi con ‘Army of the Dead’ tras su magnífico debut ‘Amanecer de los muertos’.

Por si una nueva cinta no-muerta dirigida por el bueno de Zack no fuese suficiente alegría, la gente de Netflix acaba de anunciar que ya se encuentran trabajando en ampliar el mundo en el que se ambienta ‘Army of the dead’. Lo harán con un largometraje en forma de precuela y una serie de animación que están actualmente en fase de desarrollo en la Gran N.

Snyder ha celebrado la buena nueva a través del siguiente comunicado:

“Estoy tremendamente emocionado por la oportunidad de asociarme con Netflix de nuevo para expandir el universo de ‘Army of the Dead’ tanto con una precuela internacional, como explorando el visualmente dinámico mundo de la animación. Ha sido una colaboración genial y estamos entusiasmados con que Netflix vea nuestra propiedad intelectual tan grande como nosotros”.

Zombis a gogó

Tanto la serie de animación como la precuela estarán escritas por Shay Hatten, uno de los guionistas responsables del filme original. La dirección del largometraje correrá a cargo de Matthias Schweighöfer, quien, además, volverá a ponerse en la piel de Ludwig Dieter, el personaje al que interpreta en ‘Army of the Dead’. Según Scheighöfer, “ha sido un gran placer ser parte del maravilloso reparto de Zack Snyder en un proyecto fascinante”, y ha afirmado “estar feliz de que se esté desarrollando en varios niveles diferentes”.

En lo que respecta a la serie de animación, titulada ‘Army of the Dead: Lost Vegas’, sabemos que girará en torno a la historia de orígenes del personaje al que da vida Dave Bautista y de su equipo de rescate, y que se ambientará durante la caída de Las Vegas mientras los protagonistas se enfrentan a la misteriosa fuente del brote zombi. Jay Olivia —’Batman: El regreso del Caballero Oscuro’— hará las veces de Showrunner y dirigirá dos episodios, mientras que Zack Snyder se encargará de otro par.

‘Army of the Dead’, se encuentra actualmente rodando escenas adicionales para remplazar al actor Chris D’Elia después de las acusaciones de acoso sexual vertidas contra él por la actriz Tig Notaro, y su estreno en Netflix continúa previsto para el próximo 2021.