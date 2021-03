En el día de ayer, el ex Diputado Sergio Saracho, se reunió con David Álvarez (principal asesor del ex intendente del partido de San Martin y actual ministro de obras publicas de la Nación Gabriel Katopodis) con el objeto de dialogar y consolidar el armado nacional de la línea interna del PJ Nacional , Renovación Peronista.

«La idea es poder armar en cada provincia la línea nacional y desde ese objetivo es que vine, por invitación del amigo y compañero Álvarez para empezar a trabajar en nuestra provincia», «el compromiso asumido es organizar y consolidar la línea en el norte argentino y por supuesto en Catamarca».

El ex diputado fue acompañado por el dirigente político de Recreo Héctor Farías, quienes luego fueron recibidos por el propio ministro de Obras Pública Gabriel Katopodis donde se destacó el acompañamiento hacia nuestro gobierno de la provincia con obras emblemáticas, » se habló desde lo institucional de los compromisos que tienen desde el ministerio que dirige hacia la provincia de Catamarca, poniéndose a disposición para recepcionar nuevos proyectos que hagan una mejor Catamarca».

Quedó marcado en el diálogo que se debe consolidar la unidad indestructible en todo el pías del peronismo, y que de esta forma se accedió al gobierno y permitirá poder seguir gobernando.

«Una Reunión muy fructífera en lo político, por que compartimos la misma con compañeros del conurbano bonaerense»

